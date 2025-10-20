„Irrtümlich angebracht“: Warum ein Schild am Zaun des Neuburger Fliegerhorts für Verunsicherung sorgt

Wenn Pilot Noble mit dem Eurofighter trainiert und mal wieder zeigt, was das Kampfflugzeug kann, kommen Flugbegeisterte, auch Spotter genannt, aus allen Himmelsrichtungen nach Neuburg und scharen sich mit ihren Kameras um den Zaun am Fliegerhost in Zell. Doch in der vergangenen Wochen haben dort angebrachte Schilder zum Verbot von Foto-, Video- und Tonaufnahmen bei den Spottern für Verwirrung gesorgt. Nun klärt das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in einer Mitteilung auf, was es damit auf sich hatte.

„Innerhalb dieses Militärischen Sicherheitsbereiches ist es verboten, Bild-, Film- und Tonaufnahmen zu tätigen. Bei Verstoß gegen dieses Verbot können Aufnahmegeräte sowie aufgenommenes Material sichergestellt oder vorläufig beschlagnahmt werden. Zuwiderhandelnde setzen sich außerdem der Gefahr der Festnahme und der strafgerichtlichen Verfolgung (§§96, 109g StGB) aus.“ Mittlerweile sind die Schilder wieder vom Zaun abmontiert – aus gutem Grund.

Schilder zum Foto- und Videoverbot am Neuburger Fliegerhorst sorgen für Verwirrung

Entscheidend ist dabei das Wort „innerhalb“, denn diese Hinweise sind primär für den Kaserneneingang gedacht und nur irrtümlich auch am Kasernenzaun im Außenbereich angebracht worden, heißt es in der Mitteilung des Geschwaders. Daher wurden diese mittlerweile wieder entfernt und werden gegebenenfalls demnächst durch neue ersetzt. Grundsätzlich gelte aber weiterhin das Verbot des sicherheitsgefährdenden Abbildens, am Zaun angebrachte Hinweisschilder weisen schon seit Längerem darauf hin. Alle Spotter können also aufatmen, denn wer etwa Noble in Action ablichtet, fotografiert oder filmt nichts, was unter den militärischen Sicherheitsbereich fällt und damit strafrechtliche Konsequenzen hätte. (AZ/krek)