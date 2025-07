Angriff auf IT-System: Probleme bei Ameos

Eine zentrale, selbst vorgenommene Abschaltung der Netzwerke hat zu Einschränkungen bei der Verfügbarkeit digitaler Dienste in den Ameos-Einrichtungen in Deutschland geführt. Das teilt das Unternehmen mit. Betroffen ist davon auch das Krankenhaus in Neuburg.

Angriff auf die IT: Ameos schaltet digitale Systeme ab

Demnach gab es offenbar am Montagabend einen Angriff, woraufhin Ameos verosorglich alle digitalen Systeme abgeschaltet hat. „Seitdem arbeiten die Experten der IT-Services mit höchster Priorität an der Wiederinbetriebnahme“, heißt es in der Mitteilung. Die digitalen medizinischen Anwendungen sind bereits wieder in Betrieb.

Die Versorgung der Patientinnen und Patienten in den Ameos-Kliniken war und ist zu jeder Zeit sichergestellt gewesen, so das Unternehmen. Die Notaufnahmen sowie therapeutische und diagnostische Leistungen, wie beispielsweise das Notfalllabor, waren jederzeit erreichbar und standen zur Verfügung. (AZ)