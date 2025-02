IT-Probleme: Auswirkungen auf den Betrieb des Ingolstädter Klinikums

Ein Hardware-Schaden am Klinikum Ingolstadt hat dafür gesorgt, dass der Betrieb des Krankenhauses von Mittwochabend bis Donnerstagmittag eingeschränkt war. Das teilt das Klinikum mit. Die hauseigene IT-Abteilung habe gemeinsam mit einem externen Dienstleister an der Behebung des Problems gearbeitet, sodass die Systeme wieder stabil laufen. Das Klinikum ist inzwischen wieder per Mail und telefonisch erreichbar. „Die Patientenversorgung war und ist zu jedem Zeitpunkt gewährleistet“, heißt es vonseiten des Klinikums.

Das Klinikum Ingolstadt war wegen der IT-Probleme bei der ILS abgemeldet

Wegen der Störung war das Klinikum seit Mittwoch, 17 Uhr, bei der Integrierten Leitstelle (ILS) abgemeldet, sodass Notfallpatienten nach Möglichkeit an andere Krankenhausstandorte gebracht wurden. Dennoch wurde laut Klinikum kein Patient, der das Krankenhaus aufgesucht hat, abgewiesen. Auch lebensbedrohliche Notfälle wurden weiterhin nach Voranmeldung versorgt. Seit Donnerstag, 12 Uhr, läuft die Notaufnahme wieder im Regelbetrieb. Der OP-Betrieb konnte im Inselbetrieb in der gesamten bisherigen Zeit aufrechterhalten werden, dringliche Fälle wurden priorisiert. Bis Donnerstagnachmittag mussten wegen der IT-Störung vier geplante Eingriffe verschoben werden.

Die Telemedizin über das Schlaganfall-Netzwerk Nevas war von Donnerstag, 5 Uhr, bis zum späten Vormittag nicht in Betrieb.

Ein Hacker-Angriff steckt nicht hinter den Problemen, betont eine Sprecherin des Klinikums. Ganz anders war dies noch Anfang Dezember. Damals haben Kriminelle offensichtlich versucht, in die IT des Klinikums einzudringen. Der Angriff ist aber frühzeitig erkannt worden, sodass es damals zu keinerlei Einschränkungen beim Betrieb des Klinikums kam. (AZ)