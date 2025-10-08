Icon Menü
Jägergemeinschaft Donau-Paartal entsteht nach Austritten aus Neuburger Verband

Neuburg

Jäger formierten sich jetzt neu: Neuer Verband gegründet

Im Landkreis hat sich eine „Jägergemeinschaft Donau-Paartal“ gegründet. Austritte aus der Kreisgruppe Neuburg nach Ausschluss aus dem BJV.
Von Winfried Rein
    |
    |
    |
    Auch Roland Weigert (rechts), hier mit Jagdminister Hubert Aiwanger, ist aus dem Jagdschutzverein Neuburg ausgetreten.
    Auch Roland Weigert (rechts), hier mit Jagdminister Hubert Aiwanger, ist aus dem Jagdschutzverein Neuburg ausgetreten. Foto: Winfried Rein

    Im Landkreis hat sich ein neuer Jägerverein gegründet. Er nennt sich „Jägergemeinschaft Donau-Paartal“ und will „Ruhe in die Jägerschaft bringen“. So formuliert es der gewählte 1. Vorsitzende Manfred Kneißl aus Edelshausen.

