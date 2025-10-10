Wolf erlegen und Wildbret essen: Jagdmesse in Neuburg mit „Popstar“ der Jagdpolitik eröffnet

Beim „Horrido“ zur Begrüßung vor Schloss Grünau ließen sich die Ehrengäste von den Protesten der Organisation Peta nicht stören. Während die extremen Tierschützer das Jagdwesen als „grausam und überflüssig“ anprangern, bezeichnen es die Waidmänner als altes Kulturgut.

Mit diesen Widersprüchen kommt „Deutschlands größte Outdoor-Jagdmesse“ in Grünau gut zurecht. Zur Eröffnung am Freitag rollte die erste Besucherwelle an. Mittendrin der „Popstar“ der bayerischen Jagdpolitik Hubert Aiwanger. Vorwürfe gegen die Jägerei weist er bekanntermaßen scharf zurück. „Wir sind die echten Natur-, Arten- und Tierschützer und wir lassen uns von Ideologen nicht belehren“, rief der Jagd- und Wirtschaftsminister unter Beifall in die Halle des Bayerischen Jagdverbandes (BJV).

Diesen Anspruch wollen die Beteiligten der Jagdmesse untermauern. Die Familie Reich als Veranstalter verspricht wieder ein modernes Angebot an Jagdgerätschaften, Kleidung, Reisen, Vorträgen und Podiumsdiskussionen. 450 Aussteller warten auf etwa 30.000 Besucher. Die „11. Internationalen Jagd- und Schützentage“ öffnen am Samstag und Sonntag von 9.30 Uhr bis 18 Uhr, der Eintritt kostet 20 Euro.

Hubert Aiwanger kommt zu Eröffnung der Jagdmesse in Grünau nach Neuburg

Zur Messe kommen hochrangige Jagdfunktionäre, darunter die Präsidenten oder Geschäftsführer der Jagdverbände Bayern, Baden-Württemberg, Sachsen, Rheinland-Pfalz und des Deutschen Jagdverbandes. „Es gibt keinen passenderen Ort für Deutschlands schönste Jagdmesse“, so beschrieb Prinz Leopold von Bayern das Wittelsbacher Jagdschloss und den Umgriff in Grünau. „Die Messe ist ein Juwel und ein Markenzeichen für Neuburg“, findet Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, der mit Landrat Peter von der Grün zum Gratulieren gekommen war.

Icon vergrößern Deutsche Drahthaarhunde passen auf diese Jägerinnen auf, die die Süddeutsche Wildtierhilfe vertreten. Foto: Winfried Rein Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Deutsche Drahthaarhunde passen auf diese Jägerinnen auf, die die Süddeutsche Wildtierhilfe vertreten. Foto: Winfried Rein

Hubert Aiwanger gab Hinweise zum neuen bayerischen Jagdgesetz, das vor der Verabschiedung steht. Der FW-Minister will „Jagd und Grundbesitz wieder zusammenführen“ und die staatliche Kontrolle zurückfahren. Das heißt zum Beispiel, dass die Abschlussplanung in konfliktfreien Fällen von den örtlichen Partnern ohne Staatsbehörden vereinbart werden solle. Die „Zahlenstreiterei“, so Aiwanger, solle aufhören. Die Jäger strebten das Beste für Wald und Wild an, „während die Ideologen das Wild nur als Schädlinge sehen“. Die Jäger agierten im Sinne der Schöpfung, „und deswegen sind wir die Mitte der Gesellschaft“.

Aiwanger sprach sich für die Bejagung des Wolfs mit Aufnahme in das bayerische Jagdrecht aus. Auch die Bundesregierung müsse jetzt der Abstufung des Schutzstatus zustimmen. Oberbürgermeister Gmehling gab ihm „völlig recht“. Er verwies auf den Nachweis des Wolfes direkt in der Nähe des Waldkindergartens Gietlhausen. Der Wolf gehöre ins Jagdrecht und sein Bestand geregelt, so der OB. Er gab Aiwanger auch im Namensstreit um vegane Lebensmittel recht. Die Veganer sollten Wildbret kaufen, so der Jagdminister, „das ist gesund und günstiger als Garnelen aus Asien“. Im Übrigen sei Wildbret „gut fürs Hirn“.

Jagdmesse in Neuburg-Grünau zieht Tausende Jäger und Besucher an

460.000 Jägerinnen und Jäger gibt es in Deutschland, davon 75.000 in Bayern, und es kommen jedes Jahr mehr dazu. Dass eine umfangreiche Freizeitindustrie an der Branche hängt, zeigte die Jagdmesse in Neuburg-Grünau mit Textilien, Hüten, Schmuck, Waffen, Ferngläsern, Nachtsichtgeräten, Magazinen, Fahrzeugen, Reisen und Wildbret vom Hirschragout bis zur Bibersalami. Für den BJV-Präsidenten Ernst Weidenbusch ist es noch wichtiger, „dass diese Messe bayerisches Lebensgefühl zum Ausdruck bringt“.

Icon vergrößern Der Jagdhund will am liebsten den präparierte Steinbock angehen. Foto: Winfried Rein Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Der Jagdhund will am liebsten den präparierte Steinbock angehen. Foto: Winfried Rein

Künstlerische Umsetzung ermöglicht die Jagdkunst, unter anderem von dem renommierten Aquarellmaler Jörg Mangold, Dauergast in Grünau. Auch Safaris auf Büffel und Großwild, die aus der Zeit gefallen sind, bieten Reiseveranstalter für Namibia oder Südafrika an. Sie gehören wohl nicht mehr zur „echten Kultur- und Heimatpflege“, die Ministerpräsident Markus Söder der Jägerschaft und der Jagdmesse zuschreibt.