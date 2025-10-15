Jagdmesse Grünau erreicht Rekordbesuch

Mit einem schallenden Konzert von 250 Jagdhornbläsern im Innenhof von Schloss Grünau ging die 11. Jagdmesse Sonntagnachmittag zu Ende. Hubertus Reich von der Veranstalterfamilie sprach von einer „beeindruckenden Resonanz“.

Die Messe im Vorjahr erreichte 32.000 Besucher, heuer liegt man – begünstigt vom Wetter - über dieser Marke. Am Samstagvormittag stauten sich die Fahrzeuge regelrecht auf der Bergheimer Spange, die meisten wollten zum Schloss und zur Messe. Die Parkplätze auf einer Wiese reichten aus. Der Eintrittspreis von 20 Euro hielt insbesondere die Jägerschaft nicht von einem Besuch ab. Ebenso wie das Publikum reisten die ausstellenden Firmen aus Deutschland, Österreich und Südtirol an. Die Standgebühren sind erheblich, dafür gibt es Kundenkontakte und Abschlüsse.

Neuburger Jagdmesse erreicht neuen Rekord bei der Besucherzahl

Die Messe und ihre Beschicker boten alles, was Jäger auf der Pirsch zum Anziehen, Beobachten, Schießen und Verwerten brauchen. Die bekannten Waffenhersteller, das Markenzeichen einer Jagdmesse, waren vertreten. Handwerker zeigten Leder- und Holzverarbeitung, Tiermalerinnen und eine Hundefotografin nahmen Aufträge entgegen. Die Reich Messen GmbH nahm wieder mehrere Anbieter von Jagdreisen ins Programm auf. Eine Firma bot Reisen „in die endlosen Weiten Namibias“ an. Der Abschuss eines Leoparden kostet 8000 Euro, ein Zebra 1100 Euro, ein Springbock 650 Euro und ein Schakal 80 Euro. Der Veranstalter betont, dass die Jagd dem Wildbestand angepasst und die Artenvielfalt erhalten werde.

Im Rahmenprogramm für die „Internationalen Jagd- und Schützentage“ präsentiert der Veranstalter regionale Vereine. So spielten die Stadtkapelle Neuburg und die Baringer Blaskapelle, die Neuburger Jagdhornbläser, die Schrobenhausener Schützengesellschaft, die Aiblinger Gebirgsschützen, die Kühnhausener Goaßlschnalzer, der Schützenverein Auerhahn Ried-Hesselohe und die schottische Drum und Pipe Band „Targe of Gordon“ traten auf. Bayerns Wirtschafts- und Jagdminister Hubert Aiwanger besuchte die Messe ebenso wie Eric Beißwenger, Europaminister im bayerischen Kabinett.

Neuburger Musikkapellen untermalen die Jagdmesse mit Auftritten

Neuburgs Oberbürgermeister und Nicht-Jäger Bernhard Gmehling zeigte sich als Anhänger des Waidwerks und bezeichnete die Jagdmesse als Imagegewinn für Neuburg und den Landkreis. Das Gelände um das Wittelsbacher Jagdschloss Grünau sei „eigentlich ungeeignet für eine Messe“, sagte Hans-Joachim Reich, aber mit vereinten Kräften habe man auf schwerem Boden 10.000 Quadratmeter Hallenflächen aufbauen können. Das werde wohl 2026 nicht anders sein, denn der nächste Messetermin in Grünau ist bereits vereinbart.