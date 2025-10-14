Diebstahl im Jagdschloss: Geldbeutel mit über 1.000 Euro auf Jagd- und Schützenmesse geklaut

Eine bislang unbekannter Dieb hat am Samstag auf der Jagt- und Schützenmesse im Schloss Grünau zwischen 11.30 Uhr und 18.30 Uhr eine Geldbörse eines Austellers mit einem vierstelligen Euro-Betrag geklaut.

Jagdmesse in Neuburg: Geldbörse geklaut — Polizei Neuburg sucht nach Zeugen

Nach Angaben der Polizeiinspektion Neuburg gelang es einem bislang unbekannten Täter am Samstag zwischen 11.30 Uhr bis 18.30 Uhr eine Geldbörse zu entwenden, die auf einem Messe-Stand abgelegt wurde. In der Brieftasche befand sich ein vierstelliger Betrag, der dem Täter in die Hände fiel. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die sich unter 08431/67110 melden können. (AZ)