Die Donaubrücke bleibt auch im November Dauerthema in Neuburg

Der Neuburger Stadtrat stimmt für die Planung der Donaubrücke. Jetzt prüft die Regierung von Oberbayern die Unterlagen. Das alles war im November los.

Energiekrise und Bauvorhaben prägen thematisch den November 2022 im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

November







Parkbad: Es gab viele Diskussionen im Sommer. Kann das Neuburger Parkbad öffnen oder sollte es lieber geschlossen bleiben, um Energie zu sparen? Der Werkausschuss entschied sich für einen Kompromiss: Im November öffnet das Bad – Sauna, Rutsche und Außenbereich bleiben jedoch geschlossen. Auch die Wasser- und Lufttemperaturen sind niedriger als gewohnt.

Petition: Das Aktionsbündnis „Auwald statt Asphalt“, das in einer Petition Stimmen gegen eine zweite Donaubrücke sammelt, erreicht ihr erklärtes Ziel von 3000 Unterschriften. Dabei läuft die Petition noch bis Ende des Jahres.

Bombenfund: Bei Renaturierungsmaßnahmen am Längenmühlbach werden im Neuburger Schleifmühlweg drei amerikanische Splitterbomben aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Die Polizei evakuiert im Umkreis von 200 Metern. Betroffen sind Teile von Fleischnershausen, aber auch Firmen. Die B16 muss kurzzeitig gesperrt werden. Die Entschärfung läuft problemlos.

Vermisst: Die Neuburger Rundschau berichtet über Helmut Strigl (69) aus Trugenhofen, der als Lehrer in Rennertshofen und Neuburg gearbeitet hat. 2019 war Strigl plötzlich weg. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Auch eine Ausstrahlung bei „Aktenzeichen XY“ steht im Raum. Einen Tag, nachdem unsere Redaktion über den Fall berichtet, veröffentlicht die Polizei eine offizielle Vermisstenmeldung.

Strigl Helmut Strigl lebte auf dem elterlichen Bauernhof in Trugenhofen, hatte in Neuburg aber einen zweiten Wohnsitz. Seit drei Jahren wird der ehemalige Lehrer vermisst. Foto: Winfried Rein

Jubiläen: Die Barmherzigen Brüder Bayern feiern ihr 400. Jahr des Bestehens am Gründungsort Neuburg. Zum Jubiläum kommen unter anderem Ministerpräsident Markus Söder und Kardinal Reinhard Marx. Höhepunkt ist der Festgottesdienst in der Hofkirche. Kardinal Reinhard Marx zelebriert ihn mit Bischof Bertram Meier, Generalprior Jesús Etayo, Dekan Werner Dippel, Stadtpfarrer Herbert Kohler und weiteren Geistlichen des Ordens. Eine Podiumsrunde im Stadttheater mit BR-Moderatorin Anouschka Horn und Fachkräften aus Pflege und Gesundheitswesen zeigen Schlaglichter aus der Arbeit des Brüder-Ordens mit 12.000 Beschäftigten in Kliniken, Heimen und Behindertenarbeit. Und noch ein Jubiläum steht im November an: Der Neuburger Liederkranz begeht als zweitältester Verein Neuburgs sein 175-jähriges Jubiläum mit Gottesdienst und anschließender Feier.

Wiedereröffnung: Fünf Monate lang war die Schmidstraße in der Neuburger Innenstadt eine Baustelle. Im November ist die Sanierung abgeschlossen und die Straße wird wieder für den Verkehr freigegeben – ein Schritt, auf den Anwohner und ansässige Händler lange gewartet haben. Neu sind unter anderem barrierefreie Pflasterung, ein verbautes Blindenleitsystem, eine unterirdisch verlegte Baumbewässerung, drei Bänke mit Hochbeeten und erstmals kompakte Fahrradständer.

Bäume Baum Schmidstraße Färberstraße Neuburg Die Bäume in der Neuburger Schmidstraße sind stark beschädigt. Sie drohen sukzessive abzusterben. Foto: Andreas Zidar

Bürgerversammlung: Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie findet in Neuburg wieder eine Bürgerversammlung in Präsenz statt. Die Vertreter der Stadtverwaltung sowie die rund 100 Besucherinnen und Besucher im Kolpingsaal beschäftigen sich an diesem Abend vor allem mit den Themen zweite Donaubrücke, Chlorung des Trinkwassers sowie DHL-Paketzentrum in Weichering.

Dauerthema Donaubrücke: Mit 19:11 Stimmen segnet der Stadtrat die Planungen für die Ortsumfahrung mit zweiter Donaubrücke ab. Nun liegt es an der Regierung von Oberbayern, die Unterlagen zu prüfen. Das Verfahren dürfte rund zwei Jahre in Anspruch nehmen. Erst, wenn die Regierung grünes Licht signalisiert, kann der Neuburger Stadtrat final entscheiden.