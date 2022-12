Jugendliche stiften im Oktober 2022 Chaos auf dem Neuburger Friedhof

Plus Zwei Jugendliche verwüsten kurz vor Allerheiligen dutzende Gräber in Neuburg. Die Polizei erwischt die Vandalen auf frischer Tat. Unser Rückblick auf den Oktober.

Vandalismus am Friedhof gehört womöglich zu den größten lokalen Aufregern im Jahr 2022. Doch auch sonst war der Oktober sehr ereignisreich.