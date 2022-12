"Spaziergänge" und Gegendemos prägen Januar und Februar

Plus Hunderte Bürger gehen wegen der Coronamaßnahmen auf die Straße, während die Fallzahlen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen steigen. Das waren Januar und Februar.

Der Jahresauftakt 2022 war im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen von Corona-"Spaziergängen" und Gegendemos geprägt. Doch nicht nur in diesen Feldern kam es zu Spannungen.