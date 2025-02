Neuburgerin zu Gast in Wahlsendung: „Soziale Themen werden nach hinten geschoben“

Ihre Enttäuschung kann Janine Ulrich-Beck am Tag danach nicht verbergen: „Wirklich schade, dass ich meine Frage nicht stellen konnte!“, seufzt die Neuburgerin. Am Donnerstagabend wollte die 32-Jährige in der ZDF-Livesendung „Klartext“ aus dem Publikum heraus einen Kanzlerkandidaten mit ihrem Herzensthema konfrontieren. Bereits vor Monaten machte die Mutter einer Einjährigen auf die Engpässe bei Kinderärzten in einem Leserbrief aufmerksam, auch ihre Familie ist davon betroffen. Doch am Ende reichte die Sendezeit nicht mehr. Ulrich-Beck bedauert es, dass im aktuellen Wahlkampf nur wenig Platz für Themen wie Gesundheit, Pflege, Bildung oder Familien ist. Für eine bessere Versorgungslage bei Kinderärzten will sie sich weiter stark machen.

