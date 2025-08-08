Sommerakademie: Vor der Kunst des Duos steht harte Arbeit

Einfach drauflos spielen – das ist es, was die einen am Jazz abgrundtief hassen, dieses scheinbar Ungeordnete, Wahllose, Chaotische. Andere wiederum lieben ihn genau deshalb, weil das für sie maximale Freiheit bedeutet. Aber bis es so weit ist, muss man hart und diszipliniert arbeiten. Wie die Teilnehmer der Jazzkurse der Neuburger Sommerakademie. „Wir hatten in diesem Jahr zum ersten Mal die Möglichkeit, vier Tage lang durchgehend zu proben“, resümiert Wolf Mayer, renommierter Pianist, ehemaliger Rektor an der Hochschule für Musik Saar und „lebendes Inventar“ der Sommerakademie.

„Dafür sind die Ergebnisse hier wirklich ganz fantastisch geworden“, freut sich der 69-Jährige, der seit den 1990er Jahren regelmäßig im Sommer nach Neuburg kommt und hier die kleine, aber feine Konzertreihe „Art of the Duo“ aufgebaut hat. Ein in jeder Hinsicht lohnendes Unterfangen, denn am Donnerstagabend gibt es während der gut einstündigen Performance im Nebenraum des Marstalls keinen einzigen freien Platz im Zuschauerraum mehr.

Neuburgs Sommerakademie: Beim Jazz Jam zeigen Nachwuchskünstler ihr Können

Mayer sieht sich durch das gelungene intime Miteinander zweier normalerweise wildfremder Musikerinnen oder Musiker in seiner These bestätigt, „dass es stets eine Menge Schweiß, Geduld und Proben braucht, um überhaupt so weit zu kommen.“ Zunächst geht es um eine gemeinsame Sprache, in der man sich verständigen kann, im konkreten Fall eben das weite Repertoire des Great American Songbook. Dann brauchen Mann oder Frau natürlich entsprechende Grundkenntnisse ihres jeweiligen Instrumentes oder eine Vorbildung ihrer Stimme, die es während der Sommerakademie-Tage eben zu verfeinern gilt. Der Kursleiter, der vor seiner Jazzkarriere ein umfangreiches Klassikstudium absolviert hat, verrät dabei allerlei Tricks und Geheimnisse aus seiner jahrzehntelangen professionellen Laufbahn und kombiniert schlussendlich die Zweiergespanne.

Volles Haus: Tenorsaxofonist Jörg Breidbach (links) und Pianist Andreas Riesinger bringen den Marstall zum Staunen. Foto: Reinhard Köchl

Von Balladen über schnelle Bebop- oder Bluesnummern bis hin zu deutschen Popsongs mit pfiffigen Texten hat die Neuburger Duo-Kunst längst ein ganz erstaunliches Niveau erreicht. Eigentlich in der Post-Corona-Zeit aus der Not geboren, weil bei der Sommerakademie ein Überangebot an Sängerinnen und Sängern herrschte, entwickelt sich das Wechselspiel zweier Menschen unter Mayers Regie immer mehr. Diesmal stehen neun leidenschaftliche Hobbymusikerinnen und -musiker in den Startlöchern, um sich in unterschiedlichsten Besetzungen vor Publikum zu beweisen.

Wolf Mayer und talentierte Musikerinnen begeistern beim Jazzkurs der Sommerakademie

Darunter befinden sich mit Kerstin Schulz und Sonja Auer-Strobl auch zwei Neuburgerinnen, beide längst bekannt als veritable Vokalistinnen. Doch das Duo fordert auch sie heraus. Auer-Strobl intoniert zusammen mit Pianist Andreas Riesinger ein träumerisches „Misty“, um sich dann durch die rhythmische Prägnanz von Thomas Braun-Wiesholler am Kontrabass in „Angel Eyes“ zur nächsten Wolke tragen zu lassen.

Dass Kerstin Schulz immer wieder für eine Überraschung gut ist, belegt die „Ella Fitzgerald Neuburgs“ darauf im rauchigen Bluesthema „Tennessee Whiskey“, um schließlich im launigen „Nimm ihn dir“, mit dem die Schauspielerin Jasmin Tabatabai 2011 aufhorchen ließ, einen echten neuen Akzent zu setzen.

Zum Finale vereint sich der singende Teil der Mayer-Truppe noch zu einem A-capella Chor unter der Leitung von Vokaldozentin Lisa Wahlandt und setzt mit dem Gospel „People Get Ready“ einen stimmigen Schlusspunkt, bevor die anderen Studentinnen und Studenten noch in eine Jam-Session einsteigen.