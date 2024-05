Jenseits der Millionen: Welche Villen in der Region verkauft werden

Rund um Ingolstadt sind einige Immobilien im Angebot, die sich nur Millionäre leisten können. Makler Udo Fuderer weiß, wer solche Anwesen kauft und verkauft.

"Pure Eleganz in bester Lage", so wird die Villa auf einem Immobilienportal angepriesen. Die acht Zimmer verteilen sich auf einer Wohnfläche von fast 600 Quadratmetern, umgeben von einem 1400 Quadratmeter großen Grundstück. Und das alles im Alten Westen Ingolstadts, eine der begehrtesten Lagen der Stadt. Diese "außergewöhnliche Welt voller Glanz und edlem Marmor" hat allerdings ihren Preis: 3,5 Millionen Euro kostet das Anwesen und gehört damit zu den teuersten Wohnimmobilien, die derzeit in der Region rund um Ingolstadt auf dem Markt sind.

Knapp eineinhalb Millionen Euro müssen Käufer für diese Villa im Bauhaus-Stil im Ingolstädter Stadtteil Ringsee bezahlen. Foto: Engel und Völkers

Udo Fuderer ist geschäftsführender Gesellschafter bei Engel & Völkers, einem Unternehmen, das sich auf die Vermarktung von Immobilien im Premiumsegment spezialisiert hat. Das Millionen-Objekt in Ingolstadts Westen gehört zum Teuersten, was der Makler in der Region jemals im Angebot hatte. Auch, wenn es durchaus noch teurer geht, wie ein Blick in die gängigen Portale zeigt.

Luxusimmobilien im Raum Ingolstadt beginnen bei rund 1,5 Millionen Euro

Doch was ist überhaupt eine Luxusimmobilie? "Das, was sich nicht jeder leisten kann", sagt Fuderer. Sondern nur rund 15 Prozent der Bevölkerung in der jeweiligen Region. Rund um Ingolstadt macht Fuderer den Preis bei rund 1,5 Millionen Euro für ein Wohnhaus fest. Alles, was mehr kostet, läuft unter dem Label "Luxus". Dazu gehören aktuell eine "Traumresidenz" in Neuburg (3,2 Millionen Euro), ein "Traumensemble im Alten Westviertel" (3,19 Millionen Euro) eine "charmante, gemütliche, luxuriöse Hightech-Villa" im Kreis Pfaffenhofen (2,39 Millionen Euro) oder auch ein "schönes Haus mit großem Grundstück" in Ingolstadt (2,295 Millionen Euro).

Diese Villa im Toskana-Stil mit acht Zimmern wurde vor sechs Jahren in Ingolstadt verkauft für rund eineinhalb Millionen Euro. Foto: Engel und Völkers

Der Verkauf von Villen und Traumhäusern ist zwar auch abhängig von der finanziellen Lage einer Region, doch konjunkturelle Dellen sind in diesem Segment deutlich weniger spürbar als auf dem Markt mit Doppelhaushälften und Zwei-Zimmer-Wohnungen, hat der Experte beobachtet. Die Käufer sind wohlhabende Unternehmer, Angestellte mit einem Top-Verdienst oder Menschen, denen ein großes Erbe Reichtum beschert hat. Wer kauft, ist meist Mitte 30 oder älter.

Bei Villen und großen Anwesen erwarten die Käufer einen Pool im Garten

Trotz all der Unterschiede, eines ist den Interessenten gemein: "Geld spielt eine Rolle, aber man gönnt sich was", so Fuderer. Ohne einen schönen Pool im Garten lässt sich ein Haus im Luxus-Segment kaum noch verkaufen, das gehört zu einem entsprechenden Lifestyle inzwischen dazu. Für ein Hallenbad im Keller kann sich dagegen kaum noch jemand erwärmen. Wenn auch die Unterhaltskosten für die Eigentümer vermutlich keine Rolle spielen dürften, ist Nachhaltigkeit ein großes Thema. Solarpanels auf dem Dach, eine umweltfreundliche Heizung und eine energiesparende Ausstattung stehen beim Hauskauf jenseits der Million auf der Wunschliste ganz oben.

Insbesondere deshalb, weil kaum einer der Käufer – die meisten stammen aus der Region – die Immobilie als Geldanlage sieht, sondern selbst dort einziehen will. Erwünscht ist in vielen Fällen eine separate Wohneinheit, in der bei Bedarf ein Au-pair oder auch eine Pflegekraft wohnen kann. Ein Gästetrakt mit zwei Zimmern und einem Bad kann auch dann genutzt werden, wenn Familie oder Freunde zu Besuch kommen.

Manchmal werden die Immobilien innerhalb weniger Monate verkauft. Wenn es für einen Käufer "Liebe auf den ersten Blick" ist, kann es durchaus schnell gehen – immerhin fallen die Finanzierungsgespräche mit der Bank in vielen Fällen weg. Mitunter können aber auch Jahre vergehen, bis sich ein Käufer findet. "Jede Immobilie, die angeboten wird, wird auch verkauft. Die Frage ist nur, wann und zu welchem Preis", sagt Fuderer.

Diskretion gehört zum Geschäft von Immobilienmaklern

Zeit spielt eine Rolle, der Preis – und natürlich die Lage. Je besser die ist, desto leichter lässt sich auch ein Objekt verkaufen, das vom Stil und der Technik nicht unbedingt dem allerneuesten Stand entspricht. Doch meist haben die Interessenten einen Anspruch an ihr Traumhaus, den Fuderer mit den Worten "rauswischen und einziehen" beschreibt. Auf umfangreiche Sanierungsarbeiten oder Umbauten nach dem Kauf haben die wenigsten Lust.

Verschwiegenheit und Diskretion gehören zum Geschäft von Udo Fuderer, gerade wenn es um Immobilien in der höchsten Preisklasse geht. Makler wie er treffen eine Vorauswahl der Interessenten bei den Besichtigungen, "damit nicht Hinz und Kunz durchs Haus läuft". Immobilien, die zum Verkauf stehen, werden erst einmal nur einem ausgewählten Interessentenkreis vorgelegt, erklärt Fuderer. Im Internet erscheinen die Angebote zunächst nicht. Auf diese Weise wird bereits ein Drittel der Immobilien verkauft.

Erst in der zweiten Runde werden sie auf der Unternehmens-Homepage angeboten und zuletzt erst auf den gängigen Immobilienportalen. 20 Prozent aller Verkäufer, schätzt Fuderer, wollen komplett vermeiden, dass Bilder ihres Hauses im Internet auftauchen. Niemand soll wissen, dass sie verkaufen. Und niemand soll wissen, wie es innerhalb ihrer eigenen vier Wände aussieht. Manchmal ist die Abwicklung so diskret, dass der Käufer erst beim Notar erfährt, in wessen Anwesen er einziehen wird.