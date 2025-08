Jeseník erneuert die Freundschaft zu Neuburg – und bedankt sich für Hochwasserhilfe

Rahmbrot, Blasmusik und Malkunst hatte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling im Gepäck, als er jetzt 25 Jahre Städtepartnerschaft im tschechischen Jeseník feierte. „Die Freundschaft ist lebendig und hat viele Möglichkeiten in der Zukunft“, das war seine zentrale Aussage beim Festakt.

„Srdecne vitáme – herzlich willkommen“ – die Jeseníker bereiteten den 35 Neuburgern einen überaus herzlichen Empfang. „Wir sind Freunde und bauen gemeinsam an Europa“, rief Bürgermeisterin Zdeňka Blišťanová den Gästen zu. Sie will Begegnungen und viel Austausch in der Partnerschaft. Sie sagte Danke für die Hochwasserhilfe 2024. Eine massive Flut hatte im September die 11.000-Einwohner-Stadt und ihr Umland getroffen.

Neuburg und Jeseník feiern 25 Jahre Städtepartnerschaft

Während des Open-Air-Konzerts spendeten die Besucher Sonderapplaus für OB Gmehling und Dieter Munzinger. Sie hatten knapp 30.000 Euro Hochwasserhilfe für die Partnerstadt mobilisiert. Die Schäden waren allerdings enorm und zeigen sich noch heute. „Prag hat uns 18 Millionen Kronen gegeben“, beschreibt Lehrerin Eva Jedlisczova weitere Initiativen. Letztlich würden Prag und Brüssel 90 Prozent der Sanierungskosten übernehmen. Der Wiederaufbau der Straßen, Brücken und betroffenen Häuser läuft noch länger.

Die Ziegler-Truppe zeigte den Tschechen, was ein Rahmfleck ist. Beim Open-Air-Festival wurden etliche verkauft. Foto: Winfried Rein

Die Städte seien weit entfernt, aber die Freunde seien sich nah, so Bürgermeisterin Zdeňka Blišťanová. Nach 700 Kilometern erreicht man die Stadt im schönen Altvatergebirge nahe der polnischen Grenze. Die Stadträtinnen Doris Stöckl, Gabriele Kaps und Sabine Schneider kannten Jeseník von früheren Besuchen, Christine Reith, Elisabeth Jung und Gerhard Brandl vom Neuburger Kunstkreis waren zum ersten Mal angereist. Mit ihren tschechischen Kollegen produzierten sie das gemeinsame Kunstwerk „Fluss verbindet“. Eine Abordnung der Stadtkapelle gab mehrere Standkonzerte und die Ziegler-Mannschaft machte Jeseníker mit den Besonderheiten des Rahmbrotes (Rahmfleck) vertraut. Auch der frühere Bürgermeister und Abgeordnete Jiří Krátký ließ sich sehen. Er hatte sich besonders gut mit Michael Kettner (1952-2022) verstanden.

Der Neuburger Horst Heidrich findet in Tschechien sein Geburtshaus

Den emotionalsten Moment erlebte der 90-jährige Neuburger Horst Heidrich auf der Suche nach seinem alten Elternhaus in Bruntál (Freudenthal) in der Jeseníker Senke. Nach langer Taxifahrt fand er es im strömenden Regen. Die neuen Bewohner öffneten ihm und zeigten ihm die Räume. Heidrich: „Jetzt hat sich die Fahrt doppelt gelohnt.“ Die Neuburger genossen ein Menü von Sterne-Köchen und schauten sich im Prießnitz-Kurhotel nach heilenden Salben um. Das Kurbad mit seinen Naturheilverfahren nach Vincenz Prießnitz (1799–1851) hat Jeseník zu einem Fremdenverkehrsort gemacht. Prießnitz hatte die Naturheilkunde mit Wasseranwendungen weiterentwickelt und in seinem Geburtsort auf dem Gräfenberg ein beeindruckendes Kurhotel gebaut.

Besuche in Weidenau (Vidnava) und Großkrosse (Velka Kras) erinnerten daran, dass die Städteverbindung letztlich aus dem Heimatbund Weidenau-Großkrosse entstanden ist. Der Heimatbund hat sich nach seinem Mitgliederschwund aufgelöst. Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen besiegelte nach dem Fall des „Eisernen Vorhangs“ eine Freundschaft mit dem Kreis Jeseník, die von Persönlichkeiten wie Professor Rudolf Grimme und Pfarrer Anton Otte gefördert worden war.

Gegenfeier im September in Neuburg

Am Wochenende 12., 13. und 14. September steht die „Gegenfeier“ zu 25 Jahren Partnerschaft in Neuburg an. Die Stadt plant dazu einen Festakt im Theater. An diesem Wochenende ist gleichzeitig „Neuburg leuchtet“ und „Mut zum Hut“.