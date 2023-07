Unbekannte stehlen schwere Werkzeuge im Wert von 50.00 Euro

In Jetzendorf habe Unbekannte hochwertige und schwere Werkzeuge aus einem Rohbau geklaut. Die Polizei sucht Zeugen. Wer hat etwas gesehen?

Aus dem Keller des Rohbaus eines Mehrfamilienhauses in der Pfaffenhofener Szraße Jetzendorf konnten bislang unbekannte Täter über das vergangene Wochenende eine Vielzahl hochwertiger Werkzeuge entwenden. Die vor Ort tätigen Baufirmen hatten diese dort hinter einer versperrten Stahltüre gelagert, heißt es im Polizeibericht. Dabei handelte es sich einerseits um eine sehr große Anzahl und andererseits auch um schwerere Werkzeuge. Deshalb gehen die Ermittler der Polizeiinspektion Pfaffenhofen davon aus, dass mehrere Täter mit einem großen Fahrzeug erforderlich waren, das Diebesgut abzutransportieren. Nachdem die Täter unbemerkt in das Gebäude eingedrungen waren, hebelten sie die Stahltüre im Keller auf und konnten ebenso unbemerkt die Tatbeute im derzeit bekannten Gesamtwert von mehr als 50.000 Euro verladen und daraufhin unerkannt in unbekannte Richtung entkommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Pfaffenhofen unter Telefon 08441/8095-0 entgegen oder jede andere Polizeidienststelle. (AZ)