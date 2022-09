Unbekannter Mann spricht Kind an

Im Landkreis Pfaffenhofen hat ein Unbekannter ein Kind aus dem Auto heraus angesprochen und wollte es nach Hause fahren. Wie das Kind entkam.

Am Donnerstag gegen 18 Uhr hielt ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug zwischen Jetzendorf und Völkersdorf (Landkreis Pfaffenhofen) neben einem Kind und sprach dieses aus seinem Fahrzeug heraus an. Der circa 30-jährige Mann wollte das Kind nach Hause fahren, berichtet die Polizei. Er fuhr neben dem Kind her, bis dieses den Mann in einer Seitenstraße, die für Fahrzeuge nicht passierbar ist, abschütteln konnte. (AZ)