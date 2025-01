In Ingolstadt gibt es zusätzliche Schwimmkurse

Vor allem Corona war der Auslöser dafür, dass immer weniger Kinder schwimmen können. Jetzt soll eine gemeinsame Aktion der Stadt Ingolstadt zusammen mit verschiedenen Vereinen der Stadt dafür sorgen, dass es wieder mehr Schwimmkurse gibt und sich Kinder im Wasser wieder sicher aufhalten können. Beteiligt sind die Stadtwerke, die Wasserwacht, der DLRG-Kreisverband sowie der SC Delphin. Unter dem Motto „Ingolstadt schwimmt - lerne auch Du schwimmen!“ bieten sie in den kommenden Monaten mehrere zusätzliche Schwimmkurse für Grundschulkinder an.

Schwimmkurse in der Region Ingolstadt sind sofort ausgebucht

Die Schwimmfähigkeit vor allen Dingen von Kindern hat in den vergangenen Jahren stark gelitten, aber „ein Aufholen dessen, was während der Pandemie ausgefallen ist, zeigt sich als schier unmöglich“, heißt es in der Ankündigung der Aktion. Einiges scheitert bereits daran, dass die entsprechenden Bäder oder Bahnen nicht verfügbar sind. Zudem sind Schwimmkurse sowohl von kommerziellen Anbietern als auch von Vereinen und gemeinnützigen Organisationen immer sofort ausgebucht mit der Folge, dass es überall lange Wartelisten gibt. „Kurzum, die Nachfrage übersteigt das Angebot um ein Vielfaches“, heißt es weiter.

Im Sportentwicklungsplan der Stadt Ingolstadt ist das Thema „Schwimmen lernen“ ganz weit oben angesiedelt. Deshalb haben sich Vertreter des Amtes für Sport und Freizeit mit der Bereichsleitung der Freizeitanlagen GmbH der Stadtwerke Ingolstadt und Vertretern des Schulverwaltungsamts zusammengesetzt und ausgelotet, welche Möglichkeiten es gibt, wieder mehr Kindern Schwimmen beizubringen. Mit konkreten Ideen aus diesen Überlegungen haben sie sich kurzerhand mit Vertretern der Wasserwacht, der DLRG und des örtlichen Schwimmvereins SC Delphin an einen Tisch gesetzt. Heraus kam die Aktion „Ingolstadt schwimmt – lerne auch Du schwimmen!“ für Ingolstädter Kinder im Grundschulalter. Dafür gibt es zeitlich begrenzt zusätzliche Schwimmzeiten im Sportbad an der Jahnstraße.

Zwischen Februar und Juli gibt es zusätzliche Schwimmkurse in Ingolstadt

Die Organisationen und Vereine haben ebenso wie die Stadtwerke Ingolstadt ihre Abläufe zugunsten der Aktion angepasst und sind in die Organisation eingebunden. Das Ergebnis sieht nun folgendermaßen aus: Die DLRG, die Wasserwacht und der SC Delphin bieten für die Zeit von Februar bis Juli 2025 in der gemeinsamen Aktion „Ingolstadt schwimmt – lerne auch Du schwimmen!“ mehrere Anfängerschwimmkurse für Ingolstädter Kinder im Grundschulalter an. Die Kursankündigungen sowie die eigentlichen Anmeldungen erfolgen über die Homepages der jeweiligen durchführenden Organisationen unter wasserwacht-ingolstadt.de, ingolstadt.dlrg.de und delphin-ingolstadt.de. Die Aktion startet in Kürze mit einer ersten Kursankündigung der Wasserwacht. (AZ)