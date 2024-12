Ehekirchen Die Kunst des Loslassens: Josefine Müller über den Ruhestand

Die Verwaltungsangestellte der Gemeinde Ehekirchen geht in einem Jahr in Rente. Wie sie sich auf diese neue Lebensphase vorbereitet und was sie dazu bewogen hat, trotz ihrer Freude zur Arbeit früher in den Ruhestand zu gehen.