Dieb schlägt am Joshofener Weiher eine Autoscheibe ein

Ein Unbekannter hat am Joshofener Weiher ein Autofenster eingeschlagen und eine Handtasche gestohlen. Jetzt sucht die Polizei Neuburg nach einem roten VW Caddy.

Am Freitag hatte eine Frau ihr Auto in der Zeit zwischen 12.45 und 15.10 Uhr an der Zufahrt zum östlichen Ufer des Joshofener Weihers abgestellt. Als sie zum Auto zurück kehrte, bemerkte sie, dass ein Unbekannter das Beifahrerfenster eingeschlagen und ihre Handtasche samt Inhalt aus dem Auto gestohlen hatte.

Autoaufbruch am Joshofener Weiher: Polizei Neuburg sucht nach Zeugen

In diesem Zeitraum wurde laut Polizei ein roter VW Caddy, älteres Modell, mit Münchener Kennzeichen, in Tatortnähe gesehen. Wer Hinweise, insbesondere zu dem roten VW Caddy, geben kann, soll sich bei der Polizei Neuburg unter der Nummer 08431/6711-0 melden. (AZ)