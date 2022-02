Joshofen: Schulbus soll an wartenden Kindern vorbeigefahren sein

Gegen 7 Uhr haben mehrere Kinder am Montag an der Haltestelle im Neuburger Stadtteil Joshofen auf den Schulbus gewartet – vergeblich. Der Bus sei zwar gekommen, allerdings ohne die Schüler weitergefahren. So hat es eine Mutter unserer Redaktion berichtet. „Das kann doch nicht sein, dass die Kinder bei dieser Kälte einfach stehengelassen werden“, verurteilt sie den Vorfall. Schließlich hätte einer der Väter die Kinder mit dem Auto gefahren, „an drei verschiedene Schulen“.

Schulbus soll an Joshofener Haltestelle an Kindern vorbeifahren sein

Das zuständige Busunternehmen Seitz/Jägle hielt sich auf Anfrage unserer Redaktion noch zurück, es stünden die Aussagen der Schüler gegen die der Busfahrerin. So hätten die Schüler geschildert, dass der Bus einfach an ihnen vorbeigefahren sei, ohne anzuhalten. Seitens des Unternehmens heißt es jedoch, dass die Busfahrerin aufgrund der Gefahreneinschätzung den Bus einige Meter weiter entfernt von der eigentlichen Haltestelle stoppte und mit geöffneten Türen auf die Schüler wartete, die an der eigentlichen Haltestelle standen. Vermutlich verkannten die Schüler die Absicht und zögerten demnach zu lange, heißt es weiter. Die Busfahrerin dachte deshalb, dass diese Schüler nicht zu ihrer Tour gehörten und setzte ihre Fahrt ohne diese Schüler fort.

Man wolle nun noch einmal das Gespräch mit der Busfahrerin suchen, um die Geschehnisse im Detail zu erörtern. Zu erwähnen sei hier aber generell, dass die Busse mit GPS-Sendern ausgestattet seien, die jegliche Bewegung des Fahrzeugs aufzeichneten. Es sei also nachzuvollziehen, wann ein Bus stehenbleibe und wann er fahre. (krek)