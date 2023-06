Joshofen

06:00 Uhr

„Murks“: Neuer Schilderwald am Joshofener Weiher ärgert Badegäste

Am Joshofener Weiher wird gebaggert. Die Stadt lässt gerade Kiesrampen an den Einstiegen aufschütten. Die vielen Warnschilder lösen eher Kopfschütteln aus.

Plus Neue Warnhinweise am Joshofener See sorgen bei Badegästen und Fischer für Unmut. Die Stadt lässt Kiesrampen aufschütten. Die FKK-Anhänger sprechen von „Murks“.

Die „Sicherheitsaktion“ am Joshofener Weiher ist angelaufen und nach Lage der Dinge ist sie nicht unkompliziert. Die Stadt lässt Kies am Ufer abkippen, damit Badegäste besser ins Wasser gehen und wieder herauskommen können. Außerdem schmückt seit Kurzem ein „Schilderwald“ ringsherum den Weiher. Die neuen Schilder lösen Kopfschütteln aus.

Vor jeder Lücke im Schilf hat das städtische Ordnungsamt einen Pfosten mit der Beschilderung „Kopfsprung verboten“ platzieren lassen. Kopfsprünge zählen eher nicht zum Repertoire der Badenden in Joshofen. Mehrere große Tafeln zeigen lange Texte, unter anderem den Hinweis, dass „Sie selbst verantwortlich dafür sind, die für Ihre Bedürfnisse und Ihrer Angehörigen passende Wassertiefe festzustellen“. Eine Tafel steht wie ein Hindernis mittig auf einer Liegewiese.

