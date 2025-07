Jubiläumsbesucher im Neuburger Auenzentrum

Das Aueninformationszentrum im ehemaligen Jagdschloss Grünau erweist sich als Besuchermagnet. Am Mittwoch, 9. Juli, konnte dort der 250.000. Besucher begrüßt werden.

Die Jubiläumsbesucher im Auenzentrum Neuburg heißen Kerstin und Norbert Attig

Kerstin Attig und ihr Mann Norbert aus Jülich in Nordrhein-Westfalen, einer Region, die eine historische Verbindung zu Neuburg aufweist, waren seit Sonntag in Neuburg und in der Umgebung unterwegs und haben am Mittwoch auch das Auenzentrum besucht.

Aus diesem Anlass hat Landrat Peter von der Grün, gleichzeitig Vorsitzender des Vereins Auenzentrum Neuburg, zusammen mit dem Geschäftsführer das Ehepaar persönlich begrüßt.

Er überreichte ihnen eine Eisvogelskulptur sowie das Buch „Naturparadiese an der Donau“. (AZ)