100 Jahre Blaskapelle Sinning: Ein Wochenende voller Musik, Gemeinschaft und Emotionen

Drei Tage voller Sonnenschein, Blasmusik und gelebter Gemeinschaft: Mit einem stimmungsvollen Jubiläumsfest feierte die Blaskapelle Sinning vom 20. bis 22. Juni ihr 100-jähriges Bestehen – ein Ereignis, das Musiker, Vereine, Freunde und Besucher aus nah und fern in bester Erinnerung behalten werden.

Bereits am Freitagabend strömten zahlreiche Gäste ins Festzelt am Sinninger Dorfplatz. Die Blaskapelle selbst sorgte mit einem schwungvollen Auftaktprogramm für beste Stimmung, bevor es bei den Gaudiwettkämpfen zur Sache ging. Teams umliegender Vereine traten in teils lustigen, teils sportlichen Herausforderungen gegeneinander an – den Sieg holte sich der Burschenverein Hollenbach, sehr zur Freude der lautstark anfeuernden Teammitglieder. Anschließend übernahm erneut die Blaskapelle Sinning die Bühne und begeisterte das Publikum mit moderneren Stücken wie etwa „Bella Napoli“ oder „Expresso und Tschianti“, die lauthals mitgesungen wurden. Der Abend klang bei Barbetrieb und ausgelassener Stimmung gemütlich aus.

Der Samstagabend stand ganz im Zeichen der Blasmusik-Vielfalt. Punkt 18 Uhr begann der große Sternmarsch, bei dem sich die Jubiläumskapelle und fünf Gastkapellen – die Blaskapelle Ehekirchen, die Marktmusikkapelle Burgheim, die Königsmooser Musi, die Blaskapelle Oberhausen sowie der Musikverein Rohrenfels – mit jeweils einem Marsch nacheinander musikalisch in Richtung des Dorfplatzes bewegten. Dort angekommen, vereinten sich alle Formationen zu einem beeindruckenden Standkonzert, bei dem alle Musikerinnen und Musiker noch zwei Stücke gemeinsam spielten. Danach ging es ins Festzelt, wo jede Gastkapelle eine halbe Stunde lang das Publikum mit ihrem individuellen Repertoire begeisterte. Von traditionellen bis hin zu modernen Stücken war vieles geboten. Der musikalische Höhepunkt des Abends war zweifelsohne der Gemeinschaftschor um 23 Uhr: Rund 130 Musikerinnen und Musiker spielten gemeinsam die Stücke „Ein halbes Jahrhundert“, „Eine letzte Runde“ und als krönenden Abschluss die feierliche Bayernhymne.

Am Sonntagmorgen um 10 Uhr fand ein feierlicher Festgottesdienst in der Sinninger Kirche statt, bevor das Fest im Zelt mit musikalischer Umrahmung durch die Blaskapelle Sinning fortgesetzt wurde. Neben einem herzhaften Mittagessen warteten auf die Gäste auch ein reichhaltiges Kaffee- und Kuchenbuffet. Außerdem überreichten die ehemaligen Musikanten Herbert Ketterle und Ludwig Ried der Blaskapelle ihre einstigen Instrumente – eine Trompete und ein Tenorhorn – als besonderes Geschenk zum 100-jährigen Jubiläum des Vereins. Zudem wurde Wolfgang Artner vom Allgäu-Schwäbischen Musikbund für sein 30-jähriges Wirken als Dirigent geehrt.

Für die Musikerinnen und Musiker der Blaskapelle Sinning war das Jubiläum ein emotionales Erlebnis: Gemeinsam ließ man das Fest am Sonntagabend in ausgelassener Runde ausklingen. Einerseits war man froh, dass nach monatelanger Vorbereitung alles reibungslos über die Bühne gegangen war, andererseits fiel der Abschied von diesem besonderen Wochenende schwer. Ein herzliches Dankeschön richtet die Blaskapelle Sinning an die gesamte Dorfgemeinschaft. Ohne deren tatkräftige Unterstützung wäre dieses Jubiläumsfest in dieser Form nicht möglich gewesen. Ebenso hervorzuheben ist der bemerkenswerte Zusammenhalt innerhalb der Kapelle, der das Vereinsleben seit jeher prägt. (AZ)