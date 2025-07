20 Jahre Donau Classic: Die Oldtimer gehen auf Jubiläumstour

Seit 20 Jahren fahren Oldtimer bei der Donau Classic zwei Tage lang durch die Region rund um Ingolstadt. Was 2005 mit der spontanen Idee zweier Enthusiasten begonnen hat, hat sich inzwischen zu einer der bekanntesten Oldtimer-Rallyes im deutschsprachigen Raum entwickelt. Es geht durch das Donautal, das Altmühltal oder die Hallertau. Im Jubiläumsjahr stehen rund 470 Kilometer auf dem Programm.

Bei der Donau Classic gibt es 310 Teilnehmer

Das Interesse an der Oldtimer-Ausfahrt ist ungebrochen, heißt es vonseiten der Organisatoren. In diesem Jahr verzeichnen die Veranstalter sogar einen deutlichen Anstieg bei den Teilnehmerzahlen. Zur Jubiläumsveranstaltung gehen insgesamt 310 Teilnehmer aus sieben Bundesländern sowie aus Österreich, Italien und der Schweiz an den Start. Die Bandbreite umfasst 90 Jahre Automobilgeschichte und reicht vom Vorkriegsoldtimer – einem Plymouth PD Special aus dem Jahr 1933 – bis hin zum Ferrari SF90 des Jahrgangs 2024, der im Rahmen der erstmals ausgetragenen Sportwagentour vorneweg fährt.

Audi Tradition schickt gleich mehrere bedeutende Fahrzeuge aus der Unternehmensgeschichte auf die Strecke, darunter den Audi Urquattro, prominent besetzt mit den mehrfachen Rallye-Europameistern Walter Röhrl und Christian Geistdörfer, die gemeinsam die Freitagstour der Jubiläumsrallye bestreiten. Stefan Trauf, Leiter Audi Tradition, startet mit dem ersten Nachkriegs-Audi, der vor 60 Jahren auf der Internationalen Automobilausstellung in Frankfurt Weltpremiere feierte. Damit begann in Ingolstadt eine neue Ära: Es war das erste Audi-Modell mit Vierzylinder-Viertaktmotor.

Icon Vergrößern Vor 60 Jahren lief der erste Nachkriegsaudi vom Band. Ein Exemplar ist bei der Donau Classic am Start. Foto: Audi Tradition Icon Schließen Schließen Vor 60 Jahren lief der erste Nachkriegsaudi vom Band. Ein Exemplar ist bei der Donau Classic am Start. Foto: Audi Tradition

Darüber hinaus bringt Audi Tradition vier weitere Meilensteine der jüngeren Unternehmensgeschichte an den Start, die 2025 jeweils ihr individuelles Jubiläum feiern: Audi 200 5T mit dem deutschen Rallyemeister Harald Demuth am Steuer (45 Jahre: erste Turbo-Benzinmotor für Audi), Audi 80 GTE (50 Jahre), Audi Coupé S2 (25 Jahre Erster Auftritt) sowie Audi A2 (25 Jahre Markteinführung).

Ältester Teilnehmer bei der Rallye ist Joachim Hess. Am 15. Februar hat er seinen 100. Geburtstag gefeiert und geht dieses Jahr erneut mit seinem Sohn Felix an den Start.

Bei der Donau Classic gibt es einen Generationen-Cup

Nach dem Erfolg beim Audi RegioSprint 2025 hat das Donau-Classic-Team auch für die Jubiläums-Rallye einen Generationen-Cup ausgerufen. Hier starten Teams, die sich jeweils aus einem Eltern- oder Schwiegerelternteil und einem Kind oder einem Großelternteil und einem Enkelkind zusammensetzen, in einer freiwilligen Sonderwertung innerhalb der Gesamtwertung. Bereits zur Premiere des Cups haben sich 23 Teams angemeldet.

Am Freitag, 18. Juli, startet die Tour um 9.20 Uhr am Ingolstädter Golfclub und führt dann über Kösching, Kipfenberg und Plankstetten nach Neumarkt in der Oberpfalz. Dann geht es wieder zurück über Dietfurt und Altmannstein Richtung Ingolstadt, wo die Teilnehmer gegen 16.20 Uhr am Interpark in Großmehring erwartet werden.

Am zweiten Tag, 19. Juli, geht es um 9 Uhr in der Ingolstädter Stadtmitte los. Von dort gehen die Fahrer auf eine Strecke, die sie über Ernsgaden, Mainburg, Kelheim, Pförring, Geisenfeld und Karlskron zum Audi Forum führt. Dort sollen die Fahrzeuge um kurz nach 16 Uhr ankommen.

Weitere Informationen gibt es unter www.donau-classic.de.