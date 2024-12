Randale mit Böllern: Jugendliche schießen mit Feuerwerksrakete auf Polizisten

Am Sonntagabend gegen 21.15 Uhr sind bei der Polizei in Ingolstadt mehrere Meldungen eingegangen, dass Jugendliche im Bereich der Goethestraße - auf Höhe der Kurt-Huber-Straße - Raketen abschießen und Böller zünden.

Eine Gruppe Jugendlicher hat Polizisten in Ingolstadt mit Böllern attackiert

Unter anderem haben sie nach Polizeiangaben einen Feuerwerkskörper in Richtung eines 42-Jährigen geworfen und den Mann anschließend auch noch bedroht und beleidigt. Während der Mann die Polizei verständigte, flüchteten die jungen Täter. Als die Polizei vor Ort eintraf, flog zunächst eine Feuerwerksrakete in Richtung des Streifenwagens, traf ihn aber nicht. Als zwei Beamte eine Personengruppe kontrollierten, wurde auch in ihre Richtung ein Feuerwerkskörper geworfen, der allerdings einige Meter vorher explodierte. Verletzt wurde dabei niemand.

Bei den Randalieren handelte es sich offenbar um sieben Jugendliche im Alter zwischen 15 und 17 Jahren. In der Umgebung fanden die Polizisten noch mehrere Feuerwerkskörper, Feuerzeuge und Tabakwaren, die allesamt sichergestellt wurden. Die Ermittlungen der Polizeiinspektion Ingolstadt dauern an.

Drei Männer haben in Ingolstadt Böller neben geparkten Autos gezündet

Bereits am Samstag musste die Polizei wegen einer vorgezogenen Silvesterknallerei ausrücken. Unter anderem zündeten drei junge Männer gegen 21.45 Uhr an der Romy-Schneider-Straße Feuerwerkskörper neben geparkten Autos. Ein Schaden entstand nicht, allerdings müssen die Männer im Alter zwischen 18 und 20 Jahren mit einer Anzeige rechnen. (AZ)