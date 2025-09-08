Icon Menü
Jugendliche beschädigen Autos in Ingolstadt: Strafverfahren von der Polizei Ingolstadt laufen

Ingolstadt

Ingolstadt: Zwei 15-jährige Jungs beschädigen mehrere Autos – Strafverfahren laufen

Am Sonntag beschädigen Jugendliche gleich mehrere Autos. Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurden von der Polizei Ingolstadt eingeleitet.
    Jugendliche beschädigen Autos in Ingolstadt.
    Jugendliche beschädigen Autos in Ingolstadt. Foto: Silvio Wyszengrad (Symbolbild)

    Am Sonntag, gegen 8.00 Uhr, haben zwei Jugendliche mehrere Autos beschädigt. Wie die Polizei Ingolstadt berichtet, konnte eine Zeugin zwei männliche Jugendliche beobachten, die im Zeisigweg in Etting unter anderem mit Holzscheiten geparkte Autos beschädigten. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Täter, zwei 15-Jährige, gefasst werden.

    Ingolstadt: Jugendliche verursachen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro

    Sie hatten an zwei Wagen einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Gegen die beiden Jugendlichen wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und ihre Erziehungsberechtigten in Kenntnis gesetzt. (AZ)

