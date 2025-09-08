Ingolstadt: Zwei 15-jährige Jungs beschädigen mehrere Autos – Strafverfahren laufen

Am Sonntag, gegen 8.00 Uhr, haben zwei Jugendliche mehrere Autos beschädigt. Wie die Polizei Ingolstadt berichtet, konnte eine Zeugin zwei männliche Jugendliche beobachten, die im Zeisigweg in Etting unter anderem mit Holzscheiten geparkte Autos beschädigten. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die beiden Täter, zwei 15-Jährige, gefasst werden.

Ingolstadt: Jugendliche verursachen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro

Sie hatten an zwei Wagen einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Gegen die beiden Jugendlichen wurden Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und ihre Erziehungsberechtigten in Kenntnis gesetzt. (AZ)