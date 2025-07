Jugendliche nachts in Schrobenhausen bedroht – Täter schießt mit Gaspistole

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag haben zwei Männer eine Gruppe Jugendlicher am Lenbachplatz in Schrobenhausen belästigt. Nach Angaben der Polizeiinspektion Schrobenhausen versuchten die beiden Schrobenhausener, 41 und 29 Jahre alt, zuerst den acht Jugendlichen Drogen und Waffen anzubieten.

Schrobenhausen: Betrunkene Männer schießen in mit Gaspistole und bedrohen Jugendliche

Nachdem die Gruppe Jugendlicher nicht reagierte, verließen die Männer zunächst den Platz – kehrten jedoch wenig später zurück. Dabei hat der 29-Jährige eine Gaspistole gezogen und mehrere Schüsse in die Luft abgegeben. Die Jugendlichen haben daraufhin die Polizei verständigt. Die Streifen konnten vor Ort die Waffe sicherstellen, die der Mann zuvor beiseitegelegt hatte. Beide Männer standen laut Polizei unter erheblichem Alkoholeinfluss. Der 41-Jährige zeigte sich gegenüber den Einsatzkräften aggressiv und wurde in Gewahrsam genommen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und wegen tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte. (AZ)