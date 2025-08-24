Streit zwischen Jugendlichen eskaliert am Neuburger Bücherturm

Am Bücherturm in Neuburg sind mehrere Jugendliche aneinander geraten. Das teilte die Polizei mit. Am 22. August gegen 18.20 Uhr, gerieten am Sèter Platz in Neuburg beim Bücherturm zunächst ein 15-jähriger Neuburger und ein 16-jähriger Oberhausener in einen verbalen Streit.

Es kam dann zu Schubsereien und schließlich schlug der 15-Jährige seinem Kontrahenten mehrmals mit der Faust ins Gesicht. In die Rauferei mischten sich dann noch vier weitere Jugendliche ein und schlugen auf den 16-Jährigen ein. Nachdem ein bislang unbekannter Passant damit drohte, die Polizei zu verständigen, ließen die Täter von ihrem Opfer ab und flüchteten.

Der Geschädigte begab sich im Anschluss selber zur Polizei zur Anzeigeerstattung. Er wurde im Gesicht, am Oberkörper und den Armen leicht verletzt und begab sich selber zum Krankenhaus zur Behandlung. Die Ermittlungen zu den Tätern und dem Sachverhalt dauern an.

Die Polizei Neuburg bittet Zeugen des Vorfalls, insbesondere den unbekannten Passanten, sich unter der Telefonnummer 08431/6711-0 zu melden. (AZ)