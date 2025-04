Jugendliche sprühen Hakenkreuz auf den Sportplatz

Bislang unbekannte Jugendliche haben wohl an einem Basketballplatz in Schrobenhausen das Nazi-Symbol des Hakenkreuzes auf den Boden gesprüht. Danach sollen sie die Farbspur angezündet haben. Ein Zeuge des Vorfalls am Donnerstagabend verständigte die Polizei Schrobenhausen, doch die Jugendlichen waren vor dem Eintreffen der Streife geflüchtet.

Ob ein Sachschaden entstanden ist, muss noch geklärt werden, die Polizei Schrobenhausen hat ein Ermittlungsverfahren wegen zumindest versuchter Sachbeschädigung und dem Tatbestand des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet. Hinweise auf die unbekannten Täter bitte an die Polizeiinspektion Schrobenhausen unter Telefon 08252/8975-0. (AZ)