Unfall an der Autobahnausfahrt: 16-jähriger Mopedfahrer wird verletzt

An der Autobahn-Anschlussstelle Ingolstadt-Ost hat es am Montagabend gegen 21 Uhr einen Unfall gegeben. Dabei wurde der Fahrer eines Mopeds leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der 16-jährige Ingolstädter in Fahrtrichtung Nürnberg von der A9 in Richtung B16a ab.

Ein Mopedfahrer aus Ingolstadt fuhr auf einen Kleintransporter auf

An der dortigen Einmündung erkannte er zu spät, dass ein vorausfahrender Kleintransporter verkehrsbedingt abbremste und fuhr auf diesen auf. Durch den Aufprall zog sich der junge Mann leichte Verletzungen am Oberkörper zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein nahegelegenes Krankenhaus. Sein Vater holte das nicht mehr fahrbereite Motorrad ab. Der Ford Transit wurde am Heck beschädigt, blieb aber fahrbereit. Den Sachschaden beziffert die Polizei mit 3000 Euro. Zu Verkehrsbehinderungen an der Ausfahrt kam es nicht. (AZ)