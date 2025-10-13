Eine Pumptrack-Bahn soll kommen: Das Jugendparlament startet im Herbst wieder durch

Eine Pumptrack-Bahn, die Gestaltung von Stromkästen, Nachtsportschicht in der Mehrfachturnhalle sowie Aktionen mit dem Seniorenbeirat Neuburg standen bei der jüngsten Sitzung auf der Tagesordnung des Neuburger Jugendparlaments (Jupa). Zu Beginn der Sitzung konnte Jugendreferent Roland Habermeier gute Nachrichten verkünden. Dem Wunsch von Jugendlichen nach einem Pumptrack wird im nächsten Jahr verwirklicht. Der Kreisjugendring Neuburg-Schrobenhausen (KJR) schafft im Rahmen einer Leader-Förderung und in Kooperation mit 14 Landkreisgemeinden eine mobile Bahn an. Die Stadt Neuburg hat sich hier auch beteiligt und kann diese Anlage somit auch wochenweise ausleihen.

Neben Mountainbikes und BMX-Rädern können Pumptracks auch mit Laufrädern, Scooter, Skateboards, aber auch – schmalspurig – mit Inlineskates befahren werden. Das Jupa freut sich über die Anschaffung und wird sich mit der Verwaltung bezüglich möglicher Stellflächen in Neuburg abstimmen.

Nachtsportschicht in Neuburg: Gespräche mit Gmehling und Büttner laufen

In der Sommerpause waren Mitglieder vom Jupa auf Reisen. Einmal beteiligten sich Elias Schläger und Lukas Skibowski an dem Treffen der Neuburgs in Jaunpils (Lettland). Weiter war dies im August eine Fahrt nach Sète. Hiervon berichteten Leah Habermayr und Hanin Allaham. Beim nächsten Punkt „Antrag Nachtsportschicht“ gab der Jugendreferent ein Update hierzu. Nach Gesprächen mit dem Oberbürgermeister Bernhard Gmehling, dem Liegenschaftsamt und dem KJR-Geschäftsführer Guido Büttner sieht es für eine Probephase im Winter gut aus. Geplant ist, die Mehrfachturnhalle in den Monaten November bis März an je einem Samstag-Abend zu öffnen. Das Sportangebot soll sich an Jugendliche ab 14 Jahren richten. Träger der Aktion wird der KJR. Die Details hierzu sind gerade in der Abstimmung.

Anschließend hat das Jupa sich dafür ausgesprochen, die beiden bewährten Aktionen Kürbisschnitzen (Samstag, 25. Oktober) und das Fest der Guten Taten (Samstag, 15. November) wieder zusammen mit dem Seniorenbeirat durchzuführen. Hier wird am Schrannenplatz eine Suppe für einen kleinen Unkostenbeitrag verkauft. Der Erlös kommt einem guten Zweck zugute. Dann ging es um eine Einladung aus der Stadt Shinshiro (Japan). Das dortige Jugendparlament war im Rahmen des „Newcaslte-Summit“ vor zehn Jahren gegründet worden. Als Vertreter des Jupa wird Julius Schoder im November die Reise dorthin antreten.

Kreative Aktion: Jupa Neuburg sprüht Stromkästen an

Zum Abschluss zeigte das Jupa sich von seiner künstlerischen Seite. Unter der Anleitung von Tanja Kolb galt es Schablonen zu schneiden und diese Formen an die Stromkästen zu sprühen. Die ersten drei Kästen der Stadtwerke Neuburg konnten fertiggestellt werden und weitere sollen folgen. (AZ)