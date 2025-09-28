Julia Hülsmann im Neuburger Birdland: Unter der Oberfläche

Kein Auftakt mit Donnerschlag, kein auftrumpfendes Virtuosenbekenntnis, sondern ein tastendes, gleichwohl von Beginn an bewegliches Erkunden der Stille. Es sind diese Abende, die den Ruf des Neuburger Birdland immer wieder bestätigen. Jenseits aller Schlagzeilen lebt hier die unmittelbare Begegnung mit dem Jazz, unverstellt, nah und intensiv. In jedem Moment ist zu spüren, dass Musik hier nicht einfach erklingt, sondern sich ereignet – im Augenblick, in der Interaktion zwischen den Musizierenden, zwischen Bühne und Publikum.

Tobias Böcker

86633 Neuburg

Jazzclub