Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Julia Hülsmann im Neuburger Birdland Jazzclub: Unter der Oberfläche

Neuburg

Julia Hülsmann im Neuburger Birdland: Unter der Oberfläche

Die bekannte Pianistin Julia Hülsmann begeistert im Jazzclub mit einer beeindruckenden Intensität. Dabei kommt zwischen Romantik und modernem Jazz auch der Groove nicht zu kurz.
Von Tobias Böcker
    • |
    • |
    • |
    Julia Hülsmann lieferte im Neuburger Birdland ein Konzert der Extraklasse.
    Julia Hülsmann lieferte im Neuburger Birdland ein Konzert der Extraklasse. Foto: Tobias Böcker

    Kein Auftakt mit Donnerschlag, kein auftrumpfendes Virtuosenbekenntnis, sondern ein tastendes, gleichwohl von Beginn an bewegliches Erkunden der Stille. Es sind diese Abende, die den Ruf des Neuburger Birdland immer wieder bestätigen. Jenseits aller Schlagzeilen lebt hier die unmittelbare Begegnung mit dem Jazz, unverstellt, nah und intensiv. In jedem Moment ist zu spüren, dass Musik hier nicht einfach erklingt, sondern sich ereignet – im Augenblick, in der Interaktion zwischen den Musizierenden, zwischen Bühne und Publikum.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden