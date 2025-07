Aus Furcht vor den Taliban: Junge Mutter studiert in Eichstätt

Ihr Traum ist es, afghanischen Frauen zu mehr Freiheit und wirtschaftlicher Unabhängigkeit zu verhelfen. Auf ihrem eigenen Lebensweg hat Sabira Saei trotz großer Hürden schon jetzt viel erreicht. In ihrer Heimat schaffte es die 27-jährige Afghanin bis zum Hochschulabschluss. Nun absolviert sie dank eines Stipendiums des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD) ein BWL-Masterstudium an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU).

Sabira Saei hat sich beim DAAD um ein Stipendium beworben

„Ich schreibe diese Worte schweren Herzens, erfüllt von einem Gefühl von Angst und Verzweiflung. Als die Taliban die Macht in meiner Heimat übernahmen, wurde ich meines Lebensunterhalts und meiner Bildungschancen beraubt.“ So beginnt der Brief, den Sabira Saei im März 2023 verfasst. Sie ist verzweifelt, aber nicht hoffnungslos: „Der einzige Trost, den ich habe, ist mein Reisepass. Ich werde alles tun, um diesen Ort zu verlassen und ein neues Leben zu beginnen.“

Adressat des Hilferufs ist der DAAD. Seit 2021 bietet er das Programm „Students at Risk“ an, das Studierende unterstützt, denen in ihrem Herkunftsland das Recht auf Bildung verweigert wird und deren Sicherheit in ihrer Heimat bedroht ist. Sie können damit ein Studium in Deutschland aufnehmen oder ihre Promotion fortsetzen. Das Programm ermöglicht den Studierenden eine Studienzeit in sicherer Umgebung, damit sie anschließend „einen Beitrag zur politischen, wirtschaftlichen sowie gesellschaftlichen Entwicklung in ihren Herkunftsländern leisten können“, wie der DAAD die Zielsetzung beschreibt.

Sabira Saei ist eine der besten Schülerinnen in ihrem Jahrgang

Sabira wächst mit vier Schwestern und zwei Brüdern auf, der Vater ist Landwirt. Um ihre Ausbildung bezahlen zu können, arbeiten die Kinder neben der Schule: Sie weben Teppiche, die die Familie verkauft. „Trotz der Arbeit habe ich immer mit großer Leidenschaft gelernt – und das oft bis spät in die Nacht“, erzählt Sabira. Ihr Fleiß wird belohnt: Als Schülerin und später als Studentin der Wirtschaftswissenschaften ist sie immer eine der besten ihres Jahrgangs.

Bei ihrem Nebenjob als Englischlehrerin kommt sie in Kontakt mit der KU. Ihre Tätigkeit ist für Sabira dabei mehr als nur eine Möglichkeit zum Geldverdienen: „Mir ging es darum, afghanischen Mädchen Bildung zu ermöglichen. Diese Arbeit ist unglaublich wichtig, da die Bildung von jungen Frauen in vielen Teilen der Welt oft vernachlässigt und unterdrückt wird.“

Das merkt die junge Frau bald am eigenen Leib. Im August 2021 ergreifen die Taliban die Macht über das Land. „Wir mussten unsere Arbeit beim Flüchtlingsdienst abrupt beenden und unsere Schülerinnen zurücklassen.“ Nach einiger Zeit findet Sabira eine neue Anstellung als Finanz- und Büroassistentin bei einer nationalen Organisation für Entwicklungshilfe. „Doch schon nach einem Jahr haben die Taliban meine Kollegen und mich erneut daran gehindert, unserer Arbeit nachzugehen. Alles sollte ich aufgeben, all meine Träume waren zerstört, meine Zukunft von jetzt auf gleich im Ungewissen.“ Ihre Sorgen gelten auch ihrer vierjährigen Tochter Helen, denn Sabira ist alleinerziehende Mutter. „Ich saß zu Hause, konnte nichts tun, lebte in ständiger Ungewissheit.“

Sabira kommt mit ihrer kleinen Tochter im April 2024 nach Eichstätt

In dieser scheinbar ausweglosen Situation beschließt Sabira, sich beim DAAD für ein Stipendium zu bewerben. Für eine Bewerbung ist eine Nominierung durch eine deutsche Hochschule notwendig. Sabira schreibt mehrere Universitäten an – und erhält gleich drei positive Antworten. Ihre Entscheidung für die KU steht schnell fest. Nach einigen Wochen erhält sie tatsächlich die Zusage.

Gemeinsam mit ihrer Tochter kommt Sabira im April 2024 in Eichstätt an. Die KU habe sie von Beginn an unterstützt, sagt Sabira. Das International Office half eine Wohnung zu finden, das Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft vermittelte einen Kindergartenplatz für Helen. „Als alleinerziehende Mutter hatte ich erwartet, dass es anfangs schwierig sein würde. Aber mit der Unterstützung, die ich bekommen habe, wurde alles viel einfacher und überschaubarer. Ich bin der KU so dankbar für diese Hilfe.“

Inzwischen ist Sabira im dritten Semester an der KU. Sie fühlt sich sehr wohl. Im Studium komme sie sehr gut zurecht, „obwohl ich meine Schule und meinen Bachelor-Abschluss in einer anderen Sprache als Englisch gemacht habe“. Die Gruppenarbeiten machen ihr besonders Spaß. „Meine Kommilitonen sind sehr motiviert und kooperativ. Beim gemeinsamen Arbeiten mit ihnen und den Diskussionen habe ich sehr viel gelernt.“

Auch die Professoren und ihre Assistenten seien hilfsbereit. „Ich bin wirklich glücklich mit meiner Entscheidung für das Studium an der KU. Alles hat meine Erwartungen übertroffen“, sagt Sabira. „Jetzt habe ich wieder Zuversicht und Hoffnung für meine Zukunft.“ Ihr Traum ist es, afghanischen Frauen zu mehr Freiheit und wirtschaftlicher Unabhängigkeit zu verhelfen. „Ich möchte eine gemeinnützige Unternehmensberatung gründen, die Unternehmerinnen in meiner Heimat auch unter den Restriktionen der Taliban unterstützt, damit sie überleben, sich anpassen und ihre unternehmerische Laufbahn fortsetzen können.“