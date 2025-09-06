Restaurant-Chefin mit 27: Junge Neuburgerin übernimmt das Lokal ihres Vaters

Annamaria Grinzato hat ihre erste Woche als Chefin hinter sich. „Es war aufregend“, sagt die 27-Jährige. Die Erkenntnis, dass sie nun als Geschäftsführerin für ein Lokal verantwortlich ist, müsse sich aber erst noch setzen. Grinzato hat zum 1. September das Lucio's am Golfplatz in Neuburg-Heinrichsheim übernommen – von ihrem Vater. Natürlich fragen sich jetzt viele Gäste: Wird sich in der Pizzeria und dem Café etwas verändern?
Neuburg
