Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Neuburger Rundschau
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Neuburg
Icon Pfeil nach unten

Junge Gastronomin übernimmt Verantwortung: Annamaria Grinzato führt das Lucio's in Neuburg

Neuburg

Restaurant-Chefin mit 27: Junge Neuburgerin übernimmt das Lokal ihres Vaters

In dieser Woche hat Annamaria Grinzato das Lucio's am Golfplatz von ihrem Vater übernommen. Die ersten Tage als Chefin waren ungewohnt – zumal der Papa zunächst weiter mitarbeitet.
Von Andreas Zidar
    • |
    • |
    • |
    Lucio Grinzato hat sein Lokal am Golfplatz in Neuburg-Heinrichsheim zum 1. September an seine Tochter Annamaria übergeben.
    Lucio Grinzato hat sein Lokal am Golfplatz in Neuburg-Heinrichsheim zum 1. September an seine Tochter Annamaria übergeben. Foto: Andreas Zidar

    Annamaria Grinzato hat ihre erste Woche als Chefin hinter sich. „Es war aufregend“, sagt die 27-Jährige. Die Erkenntnis, dass sie nun als Geschäftsführerin für ein Lokal verantwortlich ist, müsse sich aber erst noch setzen. Grinzato hat zum 1. September das Lucio's am Golfplatz in Neuburg-Heinrichsheim übernommen – von ihrem Vater. Natürlich fragen sich jetzt viele Gäste: Wird sich in der Pizzeria und dem Café etwas verändern?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden