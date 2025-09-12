„Meisterliche“ Geigenklänge im Baringer Klosterbräu

Hielt man sich in der letzten Woche im Klosterbräu in Bergen auf und genoss, wie Violinist Rudens Turku bemerkte, die wunderschöne Atmosphäre des Hauses und die traumhafte Umgebung, so konnte man aus so manchem Zimmer Geigenklänge vernehmen. Ein Meisterkurs deutscher und asiatischer „Rising Stars“ hatte sich dort eingemietet und arbeitete in einem „Workshop“ mit dem herausragenden Violinisten Turku, dem die Fähigkeit, den emotionalen Kern jeder Komposition mühelos zu erfassen, zu eigen ist, einem äußerst intuitiven und vielseitigen Geiger.

Da sein Spiel keine technischen und analytischen Grenzen kennt und er über eine beeindruckende Bandbreite interpretatorischen Ausdrucks verfügt, war es nicht weiter erstaunlich, dass es ihm gelungen war, den jungen Talenten dies auch zu vermitteln. Unter seinen Fittichen befanden sich junge Geigerinnen im Alter zwischen zehn und 19 Jahren. Bei einem „Hauskonzert“ im Kaminzimmer zeigten sie ihr Können.

Meisterkurs in Bergen: Violinist Rudens Turku fördert junge Talente

Sehr anspruchsvoll, die Stücke der Komponisten Beethoven, Camille de Saint Saëns, Dworschak, Mozart oder Schostakowitsch, wahrlich kein leichtes Unterfangen - stets einfühlsam auf dem Klavier begleitet. Jeder Studentin gelang es, dem Vortragsstück ihren ganz eigenen Stempel aufzudrücken. Schmelzende Klänge, emotional bewegter, ausdrucksstarker Vortrag, ausgefeilte Technik, ein sattes Vibrato, resoluter Strich, Flageolett-Töne am äußersten Ende des Griffbretts, Doppelgriffe – jede Musikerin sprach ihre ganz persönliche musikalische Sprache, hörte auf die Frequenz ihres musikalischen Herzens.

Und dass Musik nicht nur harte Arbeit ist, sondern auch viel Spaß macht, bewiesen die – man möchte fast sagen „Wunderkinder“ - mit ihrem abschließenden Oktett: Astrid Lindgrens „Pippi Langstrumpf“ von Alexander Krampe arrangiert und meisterhaft vorgetragen!