„Bayern lebt von der Bierkultur“: So startet ein Azubi bei Juliusbräu ins Berufsleben

Der Geruch von Malz hängt in der Luft, als Maximilian Hutzel an diesem Montagmorgen die Türen der Neuburger Brauerei Juliusbräu zum ersten Mal aufmacht. Für den 18-Jährigen ist es ein besonderer Moment: Es ist sein erster Tag als Auszubildender zum Brauer und Mälzer – und zugleich der offizielle Start in das neue Ausbildungsjahr in Bayern. Während tausende junge Menschen im Freistaat an diesem 1. September ihre Lehre beginnen, schreibt Hutzel seine ganz persönliche Geschichte – und das schon in der letzten Augustwoche.
Neuburg
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden