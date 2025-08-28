Icon Menü
Junger Azubi beginnt Ausbildung bei Juliusbräu in Neuburg – Warum er sich dafür entschieden hat

Neuburg

„Bayern lebt von der Bierkultur“: So startet ein Azubi bei Juliusbräu ins Berufsleben

Maximilian Hutzel hat bei Juliusbräu in Neuburg seine Ausbildung begonnen. Seine Motivation zeigt, warum das Brau-Handwerk wieder spannend wird.
Von Paul Pfaffel
    Mitten zwischen den Sudkesseln: Maximilian Hutzel beginnt seine Ausbildung zum Brauer bei Juliusbräu in Neuburg. Foto: Paul Pfaffel
    Mitten zwischen den Sudkesseln: Maximilian Hutzel beginnt seine Ausbildung zum Brauer bei Juliusbräu in Neuburg. Foto: Paul Pfaffel

    Der Geruch von Malz hängt in der Luft, als Maximilian Hutzel an diesem Montagmorgen die Türen der Neuburger Brauerei Juliusbräu zum ersten Mal aufmacht. Für den 18-Jährigen ist es ein besonderer Moment: Es ist sein erster Tag als Auszubildender zum Brauer und Mälzer – und zugleich der offizielle Start in das neue Ausbildungsjahr in Bayern. Während tausende junge Menschen im Freistaat an diesem 1. September ihre Lehre beginnen, schreibt Hutzel seine ganz persönliche Geschichte – und das schon in der letzten Augustwoche. 

