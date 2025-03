19-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Mit rücksichtsloser und grob verkehrswidriger Fahrt wollte sich ein 19-Jähriger in der Nacht auf Sonntag einer Verkehrskontrolle auf der A9 entziehen. Wie die Polizei mitteilt, sollte gegen 23.20 Uhr das mit zwei Personen besetzte Fahrzeug auf der Autobahn nahe Manching einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Anstatt jedoch den Anweisungen der Polizei zu folgen, beschleunigte der Fahrer den Wagen, verließ die Autobahn an der Anschlussstelle Manching und flüchtete.

Sieben Streifenfahrzeuge und ein Polizeihubschrauber verfolgen den 19-Jährigen

Die Polizei folgte dem Pkw in der Spitze mit sieben Streifenfahrzeugen und einem Polizeihubschrauber über Manching, die B13 in Richtung Ingolstadt, durch das Ingolstädter Stadtgebiet, die B16 in Richtung Neuburg und schließlich in die Ortschaft Weichering, wo die Verfolgungsfahrt nach einem Fahrfehler in einem privaten Grundstück endete. Hierbei entstand Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Während der Hochgeschwindigkeitsfahrt missachtete der Fahrer nahezu sämtliche Verkehrsvorschriften, überfuhr rote Ampeln und gefährdete eine Vielzahl weiterer Verkehrsteilnehmer. Er war mit fast 1,6 Promille unterwegs.

19-Jähriger leistet bei Festnahme erheblichen Widerstand und verletzt Polizisten

Bei seiner Festnahme in Weichering leistete der 19-jährige, derzeit in Kipfenberg lebende, deutsche Staatsbürger erheblichen Widerstand und verletzte einen Beamten leicht. Der deutlich betrunkene Mann verbrachte die Nacht in einer Arrestzelle. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Verkehrspolizei Ingolstadt führt umfangreiche Ermittlungen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0841-93434410 mit den Beamten in Verbindung zu setzen. Besonders werden auch Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrt gefährdet wurden, um Kontaktaufnahme gebeten. (AZ)