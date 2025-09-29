Icon Menü
Kai-Ulrich Deissner und Remko Rijnders: Neue Führung bei Ceconomy bestätigt

Ingolstadt

Kai-Ulrich Deissner bleibt Chef bei MediamarktSaturn

Nach dem Weggang von Karsten Wildberger wurde Kai-Ulrich Deissner Interims-Chef bei Ceconomy, der Muttergesellschaft des Elektronikhändlers. Jetzt wurde er auf dem Posten bestätigt.
Von Redaktion
    • |
    • |
    • |
    Kai-Ulrich Deissner bleibt Vorstandsvorsitzender bei Ceconomy, der Muttergesellschaft von MediamarktSaturn.
    Kai-Ulrich Deissner bleibt Vorstandsvorsitzender bei Ceconomy, der Muttergesellschaft von MediamarktSaturn. Foto: Ceconomy AG

    Kai-Ulrich Deissner bleibt weiterhin als Vorstandsvorsitzender an der Spitze von Ceconomy, der Muttergesellschaft von MediamarktSaturn. Das teilt der Konzern mit.

    Kai-Ulrich Deissner ist bei Ceconomy auf Karsten Wildberger gefolgt

    Auch Remko Rijnders wurde vom Aufsichtsrat als Finanzvorstand bestätigt. Beide hatten ihre Positionen bislang in Interimsfunktion inne. Deissner hatte nach dem Wechsel von Karsten Wildberger in das Amt des Digitalministers in Berlin zunächst vorübergehend die Unternehmensführung übernommen. Remko Rijnders folgte ihm als Interims-CFO und übernahm die finanzielle Steuerung des Konzerns. Der Aufsichtsrat spricht nun beiden Führungskräften auch für die Zukunft das Vertrauen aus.

    „Kai-Ulrich Deissner und Remko Rijnders haben in einer herausfordernden, aber entscheidenden Phase außergewöhnliche Führungsstärke und strategischen Weitblick bewiesen. Sie haben wichtige Impulse gesetzt und das Unternehmen erfolgreich durch diese Zeit navigiert. Wir sind fest davon überzeugt, dass sie es mit ihrer bewährten Expertise auch künftig erfolgreich und nachhaltig in die Zukunft führen werden“, betont Christoph Vilanek, Vorsitzender des Ceconomy-Aufsichtsrats.

