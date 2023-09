Brennender Reifen sorgt für hohen Sachschaden an Anhänger

Weil ein Reifen eines Anhängers Feuer gefangen hat, musste die Straße zwischen Kaldorf und Reuth im Landkreis Eichstätt für mehr als zwei Stunden gesperrt werden.

Im Landkreis Eichstätt hat ein Reifen eines Anhängers während der Fahrt Feuer gefangen. Der 32-jährige Landwirt habe an einem Gespann einen Funkenflug bemerkt, teilte die Polizei am Freitag mit. Als der Landwirt sein Fahrzeuggespann auf der Straße zwischen Kaldorf und Reuth stoppte und nachsehen wollte, brannte bereits ein Reifen des Anhängers.

15.000 Euro Sachschaden durch Reifenbrand bei Kaldorf

Durch die umliegenden Feuerwehren, Kaldorf, Titting und Raitenbuch, konnte der Brand am Anhänger schnell unter Kontrolle gebracht werden. Am landwirtschaftlichen Anhänger entstand ein Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Die Staatsstraße musste am Donnerstagabend für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten für mehr als zwei Stunden gesperrt werden. (AZ)

