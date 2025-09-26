Saisonstart mit Bachs berühmter „Messe in h-Moll“

Erstmals in der langjährigen Geschichte des Georgischen Kammerorchesters, das künftig unter dem Namen, „Kammerphilharmonie Ingolstadt“ auftreten wird, wurde eine Konzertsaison mit der berühmten „Messe in h-Moll“, BWV 232, aus der Feder von Johann Sebastian Bach begonnen. Damit setzte Chefdirigent Ariel Zuckermann ein ganz besonderes Markenzeichen, das die Vielseitigkeit des Orchesters unterstreichen soll. Auch künftig werde die weitere Zusammenarbeit mit dem bereits renommierten Chor, „Lauschwerk“ fortgesetzt.

Ingolstadts Oberbürgermeister Michael Kern würdigt verstorbenen Felix Breyer

Vor dem Konzert würdigte Ingolstadts Oberbürgermeister Dr. Michael Kern den viel zu früh verstorbenen Geschäftsführer, Felix Breyer, der sich mit großer Hingabe für die strukturelle Weiterentwicklung des Orchesters eingesetzt hatte. Genau diese einzigartige Messvertonung von Bach darf wohl definitiv zu der Musik, die immer Bestand haben wird, gezählt werden. Ohne Einschränkung und Verfallsdatum. Und sie drückt auf berührende Weise den ewig-menschlichen Wunsch aus, „dass Frieden in der Welt Wirklichkeit werde“. Spätestens wenn im Schlusschor, „Dona nobis Pacem“ (Gib uns Frieden) die Trompeten einsetzen, stellen sich beim Zuhörer vollkommene Harmonie und Glückseligkeit ein. Ein visionäres Meisterwerk, das zu Lebzeiten des Komponisten wahrscheinlich niemals aufgeführt wurde.

Der Chor „LauschWerk“, bestens von Prof. Martin Steidler auf dieses Konzert vorbereitet, verdeutlichte im fast ausverkauften Theaterfestsaal seine unumstrittenen Qualitäten und agierte überaus homogen im Gesamtklang, versiert in den anspruchsvollen Koloraturen, dynamisch einfühlsam in den sensibel angelegten Passagen sowie unglaublich präsent und voller Inspiration in den einzelnen Tutti-Sequenzen. Dieser Chor, das wurde schnell deutlich, besitzt das Gespür für diese höchst anspruchsvolle Musik. Bachs Werk wirkt hier, bestens begleitet von den engagiert wirkenden Musikern, in Sachen Intonation nie sentimental, aber umso mehr schlank, elegisch rein und technisch vielfach präzise.

Kammerphilharmonie Ingolstadt und „LauschWerk“ hinterlassen ein begeistertes Publikum

Ariel Zuckermann leitete gewohnt souverän, fast andächtig, stets umsichtig und sorgte für eine letztlich doch straffe Gesamtgestaltung, die vom Orchester und den allesamt jungen Chorsängern gut umgesetzt wurde. Alte Musik lebt von der Formgebung und auch vom Klang. Leider musiziert die Kammerphilharmonie nicht in historischer Aufführungspraxis. Dennoch überzeugten die Musiker mit berührender Intensität, dem steten Drang nach Vollendung und einer anmutenden Brillanz, vor allem in den Tutti-Passagen. Die Solisten des Abends, allesamt aus dem Chor LauschWerk, intonierten mit entsprechender Leidenschaft und hohem künstlerischem Anspruch und dies überaus homogen und stilgerecht.

Bis heute wirkt Bachs „h-Moll-Messe“ in ihrer musikalischen Vollkommenheit als ein zeitloses Kunstwerk. Dessen Werk, das ohne Zweifel zu den markanten Höhepunkten der Chormusik gezählt werden darf, ist immer auch ein Beleg höchster Gottesverehrung. Weil für ihn das Werk ganz bewusst in der jahrhundertealten, angesehenen Tradition der lateinischen Messe stand, ging es ihm beim Komponieren ausschließlich um Perfektion. Genau in diesem Sinne agierten Chor und Orchester, ganz zur Freude eines spürbar und restlos beeindruckten Publikums.