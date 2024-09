Neuburgerin bekommt bei „Wer wird Millionär?“ nach Fehler zweite Chance: „RTL war da sehr transparent“

Sie hätte nicht nur mit einer, sondern sogar mit drei Millionen Euro nach Hause gehen können, doch dann scheiterte die junge Neuburgerin an der 32.000-Euro-Frage - vermeintlich, denn die Frage war falsch gestellt. Die Mathematik-Studentin Laura Harbig war Kandidatin bei einer von drei „Wer wird Millionär?“-Spezialfolgen unter dem Titel „Die 3-Millionen-Euro-Woche“, die Anfang August ausgespielt wurden und bei der es - wie der Name schon sagt - am Ende sogar um drei Millionen Euro geht. Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt sie von ihrer vermeintlichen Fehlantwort und wie RTL den Fehler einräumte.

Tim Graser