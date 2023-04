Kupferdiebe schlagen an der Schule in KarIshuld zu

Wieder schlagen in der Region Kupferdiebe zu. Diesmal ist die Maurus-Gerle-Schule in KarIshuld betroffen.

Unbekannte haben an der Maurus-Gerle-Schule in KarIshuld die an den Dachrinnen angebrachten, aus Kupfer bestehenden, Regenfallrohre entwendet. Die Tat ereignete sich laut Polizei zwischen Dienstag, 16.30 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr. Der Beuteschaden beläuft sich demnach auf circa 7400 Euro.

Durch die rabiate Vorgehensweise der Täter beziehungsweise des Täters entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Personen, die während der Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen machten, werden gebeten, sich mit der Polizei Neuburg unter Telefon 08431/67110 in Verbindung zu setzen. Zuletzt haben sich, wie berichtet, die Kupferdiebstähle in der Region gehäuft. (AZ)

