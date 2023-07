100 Jahre Kriegerdenkmal Karlshuld: Im Gedenken an 223 Gefallene

1922 bauten die Karlshulder ein Mahnmal, das an die Gefallenen der beiden Weltkriege aus der Gemeinde erinnert. An die wichtige Bedeutung der Gedenkstätte wurde jetzt zu ihrem 100. Jubiläum gedacht.

Tief unter die Haut ging die Gedenkfeier der Soldaten-Veteranen-Kameradschaft (SVK) Karlshuld am Kriegerdenkmal, das vor 100 Jahren errichtet und eingeweiht wurde. Je einen Kranz stifteten die Gemeinde Karlshuld und die SVK. Beide Kränze wurden in feierlicher Zeremonie niedergelegt.

Der katholische Pfarrer Paul Igbo segnete das Denkmal, die Kränze und alle Anwesenden, begleitet von zehn gesenkten Fahnen der Karlshulder Vereine, den Salut- und Reihenschüssen der Neuschwetzinger Böllerschützen und dem Posaunenchor Karlshuld, der „Der gute Kamerad“ intonierte. Spontan ergriff Michael Mayr vom Männergesangverein Harmonie Karlshuld dazu das Mikrofon und sang das Lied in allen drei Strophen. Was Gerhard Feigl, den Vorsitzenden der SVK, der die würdige Feier ansonsten bis ins Detail geplant hatte, ganz besonders rührte.

Neben der Gemeinde Karlshuld legten auch Benjamin Mohr, Gerhard Feigl und Josef Walter von der Soldaten-Veteranen-Kameradschaft (SVK) Karlshuld einen Kranz nieder. Foto: Andrea Hammerl

Der Kranzniederlegung voraus ging eine ökumenische Andacht, in der beide Pfarrer die Funktion des Kriegerdenkmals als Mahnmal gegen den Krieg betonten. „Das Denkmal erinnert an ein Europa, in dem Krieg herrschte, ein Europa verfeindeter Völker und an Menschen, die wegen Hass und Krieg ihr Leben lassen mussten“, sagte der evangelische Pfarrer Johannes Späth, „doch aus Feinden wurden Freunde, wir wissen um die Verantwortung für den Frieden“.

Die Geschichte des Kriegerdenkmals Karlshuld beginnt kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs

Dennoch sei Krieg immer noch Teil der Welt, ergänzte Pfarrer Igbo. Dabei sei es ausgerechnet die damalige Sowjetunion gewesen, die 1959 der UNO die Bronzeplastik eines Soldaten schenkte, der sein Schwert zu Pflugscharen umschmiedet. Das Zitat „Sie werden ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen“, stammt vom Propheten Micha aus der Bibel. Was auch 200 Jahre später immer noch aktuell, aber leider nur eine schöne Vision sei. „Krieg wird immer durch Ideologie vorbereitet“, betonte Igbo, der auch auf dem Karlshulder Denkmal ein kleines Stück Ideologie entdeckt hat – in der Inschrift „Gemeinde Karlshuld – Ihren Helden!“. Krieg fange im Kleinen an, daher forderten die Pfarrer dazu auf, selber zu Gottes Werkzeug der Liebe zu werden.

Feigl fasste die Geschichte des Kriegerdenkmals vor der Pfarrkirche St. Ludwig zusammen. 1914 war der Erste Weltkrieg ausgebrochen und auch Karlshulder Familien gaben ihre Väter, Söhne, Brüder oder Ehemänner. Bald schon kamen die ersten Mitteilungen über Gefallene in die Heimat, auch nach Karlshuld. Woraufhin eine provisorische Gedenkstätte errichtet wurde, mit Birkenkreuzen und Helmen, Fähnchen, Bändern sowie den Namen der Gefallenen. Bis Kriegsende wuchs die Zahl der Birkenkreuze stetig. 1922 wurde dann beschlossen, ein richtiges Denkmal zu bauen, das damals nur aus dem Mittelteil bestand.

28.000 Reichsmark kostete anno 1923 der Mittelteil des Karlshulder Kriegerdenkmals, das die Namen von 54 Gefallenen und Vermissten des Ersten Weltkriegs listet. Foto: Ludwig Erras (Repro)

Im Zweiten Weltkrieg wiederholte sich das Ganze. Anno 1954 verschwanden die Birkenkreuze und das Denkmal wurde um die Seitenflügel ergänzt. „Seit 100 Jahren halten wir die Tradition des Volkstrauertags aufrecht“, erzählte Feigl. Was nicht selbstverständlich sei, denn seit den 1980er Jahren verschwänden die Denkmäler – auch im Landkreis, wie Wolfgang Glöckner, Kreisvorsitzender der BKV (Bayerische Kameraden- und Soldatenvereinigung), bestätigte und der SVK für die Pflege von Denkmal und Tradition dankte.

BKV-Bezirksvorsitzender Dieter Holdenried hat 223 Namen auf dem Denkmal gezählt. Zu diesen Opfern müssten noch weitere hinzugezählt werden, denn viele Heimkehrer seien ihr Leben lang belastet gewesen. „Die Mitbürger, deren Namen auf dem Denkmal stehen, haben den höchsten Preis für unsere jetzige Freiheit bezahlt“, sagte Bürgermeister Michael Lederer und zitierte den französischen Philosophen Gabriel Marcel mit den Worten: „Weil die Toten schweigen, beginnt immer wieder alles von vorn“.

Damit die Toten eben nicht schweigen, hätten sich die Karlshulder am Denkmal versammelt, wie vor 100 Jahren. Den Kriegerdenkmälern käme eine immer wichtiger werdende Funktion zu, weil die Zeitzeugen immer weniger würden und der Krieg daher für spätere Generationen noch schwerer zu begreifen sei.