17-jähriger Rollerfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Ein 17-jähriger Rollerfahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wurde Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Karlshuld schwer verletzt. Dies teilt die Polizei mit.

Gegen 18 Uhr fuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen rückwärts aus einer Hofeinfahrt in der Augsburger Straße. Dabei übersah er den 17-Jährigen, der mit seinem Roller auf der Augsburger Straße in Richtung Grasheim unterwegs war. Durch den Zusammenstoß zog sich der 17-Jährige schwere Verletzungen zu. Er wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach München geflogen. Der 24-Jährige blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 200 Euro. Die Unfallstelle wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Karlshuld abgesichert. (AZ)