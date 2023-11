18-Jähriger prallt mit dem Auto gegen einen Baum und verletzt sich

Ein Fahranfänger aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist in Karlshuld von der Straße abgekommen. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 18-jähriger Fahranfänger aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist Mittwochnachmittag in Karlshuld von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Gegen 17.17 Uhr war der 18-Jährige am Oberen Kanal unterwegs und kam dort aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend prallte er frontal gegen einen Baum. Dabei zog sich der Fahranfänger leichte Verletzungen zu, berichtet die Polizei. Ein Rettungswagen brachte den jungen Mann in die Klinik Neuburg.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 5000 Euro. Der Verkehr wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Karlshuld an der Unfallstelle vorbeigeleitet. (AZ)

