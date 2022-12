27-Jähriger sitzt an Weihnachten betrunken hinterm Steuer

Ein 27-Jähriger war in der Nacht auf Samstag in Karlshuld von der Polizei kontrolliert worden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von zwei Promille.

"Die Geburt Jesu hat am frühen Samstagmorgen ein 27-Jähriger Schweizer zu stark begossen", heißt es im Bericht der Neuburger Polizei. Der Autofahrer war am 24. Dezember um 2.25 Uhr an der Hauptstraße in Karlshuld kontrolliert worden und dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab laut Polizei einen Wert von zwei Promille. Der Mann durfte nicht mehr weiterfahren und musste seinen Autoschlüssel abgeben. Im Anschluss musste er zur Blutentnahme ins Neuburger Krankenhaus. Außerdem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (AZ)