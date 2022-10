315 Stunden mehr an Zeit für Kunden der Sozialstation im Donaumoos

Die Sozialstation Donaumooser Land konnte sich dank des Engagements ihres Fördervereins intensiver um ihre Kunden kümmern. Kosten für Essen auf Rädern sind gestiegen.

Die Diakonie-Sozialstation Donaumooser-Land hat nun auch offiziell eine neue Stationsleiterin. Nachdem Robert Kiefer vor gut einem Jahr überraschenderweise seinen Abschied angekündigt hatte, übernahm Tanja Ostermeier zunächst kommissarisch die Leitung. Auf der jüngsten Jahresversammlung des Ökumenischen Fördervereins zur Unterstützung und Erhaltung der Sozialstation gab sie nun ihren ersten Stationsbericht ab, denn mit der Unterstützung des Fördervereins konnte einiges ermöglicht werden.

Dank der Mitgliedsbeiträge und Spenden vieler Einzelpersonen, Firmen, Kommunen und Verbände hat der Förderverein dieses Jahr insgesamt 18.400 Euro für die Arbeit an und mit den bedürftigen Menschen in der Region zur Verfügung gestellt. Das Geld wird für sogenannte diakonische Leistungen verwendet, also für Beratungen, Hilfestellungen, Kontaktaufnahmen mit Ärzten und Angehörigen sowie für Seelsorge, Lebensbegleitung oder Krisenintervention.

Sozialstation Donaumooser Land musste seine Kosten für "Essen auf Rädern" erhöhen

Tanja Ostermeier berichtete auch, dass durch die Erhöhung der Lebenshaltungskosten und der Spritpreise die Sozialstation erhebliche Mehrkosten hatte. Daher mussten heuer nach Jahren die Preise für das Essen auf Rädern erhöht werden. Weil die Krankenkassen die Erhöhungen der Spritpreise nicht zurückerstatten, habe es für die Sozialstation auch keine andere Möglichkeit der Refinanzierung gegeben.

Seitens des Vorstands sprach Pfarrer Johannes Späth von wieder gut besuchten Seniorennachmittagen und einen rege angenommenen Mittagstisch. Tanz und Bewegung soll im kommenden Jahr wieder starten. Nicht mehr stattfinden werde bis auf Weiteres der Spielenachmittag. „Die große Herausforderung wird sein, herauszufinden, was nun wieder durchführbar sein kann, um wieder ein gutes Angebot für die Seniorinnen und Senioren zu schaffen“, sagte Pfarrer Späth.

Der Förderverein hat aktuell 452 Mitglieder und damit exakt so viele wie im Jahr zuvor. Durch ihre Mitgliedsbeiträge sowie durch Spenden und Zuschüsse erhält die Sozialstation jedes Jahr einen fünfstelligen Betrag, mit dem Zeit finanziert wird, die nicht über die Krankenkassen abgerechnet werden kann. 2021 waren es 315 Stunden, die den Mitarbeitern und damit den Kunden zugute kam. (AZ)