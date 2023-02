Karlshuld

Alkohol, Dreck, Gestank: Jugendtreff ärgert sich über die Landjugend

Plus Der Karlshulder Jugendtreff hat einen neuen Vorsitzenden gewählt. Neben einem Rückblick auf düstere Monate während der Corona-Pandemie gab es auch Ärger über die Landjugend.

Von Andrea Hammerl

Seit 20 Jahren besteht der Karlshulder Jugendtreff. „Im ganzen Landkreis gibt es keine Jugendeinrichtung, die so lange nur mit ehrenamtlicher Arbeit bestanden hat“, betonte der scheidende Vorsitzende des Trägervereins, Kai Czapko, in seinem letzten Rechenschaftsbericht bei der Jahresversammlung. Mittlerweile steht der 86 Mitglieder starke Verein auch finanziell auf eigenen Füßen – früher unterstützte die Gemeinde die Einrichtung. „Da hatten wir aber auch noch dreimal die Woche geöffnet“, merkte Czapko an, der sich sicher zeigte, bei Bedarf werde es auch wieder Zuschüsse geben. „Ich selber war der Meinung, in zwei bis drei Wochen haben wir unser altes Leben wieder“, hatte er seinen Bericht mit einem Rückblick auf „zweieinhalb Jahre Alptraum“ der Corona-Zeit begonnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

