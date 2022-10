Karlshuld

17:00 Uhr

Allerlei buntes Gefieder: So lief die 45. Donaumoosmeisterschaft in Karlshuld

Plus Zum 50. Jubiläum des Vogelschutz- und Zuchtvereins Karlshuld kommen besonders viele Besucher. Zur Landesausstellung im November wird der Ministerpräsident erwartet.

Von Andrea Hammerl

In seinem 50. Jubiläumsjahr richtete der nach wie vor sehr aktive Vogelschutz- und Zuchtverein Karlshuld am vergangenen Wochenende die 45. Offene Donaumoosmeisterschaft aus. 740 Vögel waren zur Bewertung angemeldet, und die Preisrichter waren hochzufrieden mit der Qualität der ausgestellten Tiere, was sich in zahlreichen „Vorzüglich“-Bewertungen niederschlug.

