Alte Putzerei wieder begehbar: Giftige Gase erfolgreich entfernt

Die aufwendig aufgebaute Verhüllung der Alten Putzerei in Karlshuld ist bereits wieder verschwunden. Nach 65-stündiger Begasung, mit der dem Holzwurm im Gebäude und den darin gelagerten Exponaten zu Leibe gerückt worden war, hat das Team der Schädlingsbekämpfungsfirma am Montagvormittag mit der Belüftung begonnen und das giftige Gas Sulfuryldifluorid kontrolliert aus dem Gebäude gelassen. Zunächst wurden dafür im Erdgeschoss zwei Türen geöffnet, um rund 6000 Kubikmeter Luft auszutauschen. Im zweiten Schritt öffneten die Männer oben auf dem Dach am höchsten Punkt die Folien, dann wurde die Luft nach unten abgesaugt. Natürlich erfolgte die Arbeit unter Atemschutzgeräten.

